ТАСС

В ОДКБ обсудили совершенствование систем связи с учетом опыта СВО

ОДКБ
Рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Источник изображения: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ/ ТАСС

Встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств - участников организации прошла 27-29 мая в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошла 27-29 мая в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов развертывания элементов межвидовой системы информационного обмена в ходе специальной военной операции. Данный опыт рекомендовано использовать при развертывании системы управления компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ", - говорится в сообщении.

В нем говорится, что "с учетом опыта современных локальных конфликтов участники рабочей встречи детально обсудили вопросы совершенствования системы связи, организации связи и передачи информации с использованием современных телекоммуникационных средств, сопряжения различных типов средств, применяемых в тактическом звене управления, в том числе с функцией маскирования речи".

Во встрече приняли участие представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, а также представители промышленности РФ.

Обращаясь к участникам, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что "важнейшим направлением развития ОДКБ является совершенствование системы межгосударственного информационного взаимодействия и системы управления коалиционными группировками войск, технической основой которой является система связи". По его словам, опыт проводимых совместных учений подтверждает важность этого направления и показывает необходимость координации усилий государств - членов ОДКБ по наиболее актуальным вопросам совершенствования системы связи коллективных сил ОДКБ.

С докладом о выполнении мероприятий по совершенствованию системы связи в минувшем году, а также о запланированных мероприятиях до 2027 года выступил начальник отдела организации связи и автоматизированных систем управления войсками полковник Виталий Кеняйкин. "Также обсуждалось применение в контингентах войск ОДКБ перспективных средств связи и программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих принципиально новые возможности. В этих целях планируется внести изменения в учебную программу базовой учебно-методической организации Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного и в программы подготовки специалистов связи вооруженных сил государств-членов ОДКБ", - отметили в пресс-службе.

