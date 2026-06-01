ТАСС: новейший зенитный комплекс "Цитадель" может получить колесную платформу

Зенитный артиллерийский 30-мм комплекс "Цитадель" (ЗАК-30)
По информации источника агентства, мобильная версия будет включать грузовики с боевыми модулями и радиолокационной станцией

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Производство мобильной версии новейшего зенитного артиллерийского комплекса "Цитадель" на колесном шасси грузовика планируется в РФ. Об этом ТАСС рассказал источник в ОПК страны.

"Планируется производство комплекса на колесной базе "Урала", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мобильная версия комплекса будет включать несколько грузовиков с боевыми модулями, а также грузовик с радиолокационной станцией.

Новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" с 30-мм пушкой предназначен для защиты стационарных объектов от различных типов беспилотников противника. Он использует снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемым взрывателем.

Зона поражения беспилотника самолетного типа по наклонной дальности составляет до 1 км, малоразмерных мультикоптеров до 800 м. Также в комплекс входят пункт управления, радиолокационная и оптико-электронная системы обнаружения и сопровождения целей.

