Войти
ТАСС

ТАСС: зенитный комплекс "Цитадель" испытали со 100-мм пушкой

169
0
0
Зенитный артиллерийский 30-мм комплекс "Цитадель"
Зенитный артиллерийский 30-мм комплекс "Цитадель".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Пушка может поражать самолеты и беспилотники на высоте около 7 км, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Новейший российский зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" испытали со 100-миллиметровой морской пушкой А190. Об этом ТАСС рассказал источник в ОПК страны.

На форуме в Подмосковье впервые показали новейший зенитный комплекс "Цитадель"

"Прошли показательные стрельбы со 100-миллиметровым модулем - с пушкой А190", - сказал собеседник агентства, отметив, что заинтересованные стороны "остались довольны увиденным".

По его словам, такая модификация получит по аналогии с 30-мм комплексом шрапнельные снаряды с дистанционно управляемым взрывателем, которые будут создавать большое облако осколков в воздухе. Он добавил, что пушка может поражать самолеты и беспилотники на высоте порядка 7 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"