ТАСС: зенитный комплекс "Цитадель" испытали со 100-мм пушкой

Пушка может поражать самолеты и беспилотники на высоте около 7 км, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Новейший российский зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" испытали со 100-миллиметровой морской пушкой А190. Об этом ТАСС рассказал источник в ОПК страны.

На форуме в Подмосковье впервые показали новейший зенитный комплекс "Цитадель"

"Прошли показательные стрельбы со 100-миллиметровым модулем - с пушкой А190", - сказал собеседник агентства, отметив, что заинтересованные стороны "остались довольны увиденным".

По его словам, такая модификация получит по аналогии с 30-мм комплексом шрапнельные снаряды с дистанционно управляемым взрывателем, которые будут создавать большое облако осколков в воздухе. Он добавил, что пушка может поражать самолеты и беспилотники на высоте порядка 7 км.