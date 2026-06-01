Ростех окажет поддержку перспективным стартап-проектам в сфере высоких технологий

Презентация разработок прошла с участием экспертов Госкорпорации и холдингов в рамках технофестиваля Startup Village

Госкорпорация Ростех рассматривает возможность внедрения перспективных технологических решений, разработанных стартапами. Обсуждение проектов прошло на питч-сессии «Ростех. Что заказывают здесь и сейчас» в рамках технофестиваля Startup Village в Сколково. Участники представили разработки в сферах беспилотных систем, роботизации производственных процессов, медицинской техники, энергетики и интеллектуальных транспортных систем.

Презентация новых стартап-разработок прошла с участием экспертов Госкорпорации и холдингов, в том числе ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, НПП «Торий» и «РТ-Медтех». Свои работы продемонстрировали восемь технологичных компаний, а представители Корпорации оценили потенциал их внедрения для высокотехнологичных отраслей.

«Создание перспективных партнерств и вывод на рынок новых высокотехнологичных продуктов — один из ключевых треков стратегии развития Ростеха до 2036 года. Мы — крупнейшая машиностроительная корпорация, объединяющая десятки отраслей и сотни предприятий. Это и большая ответственность перед страной, и огромный ресурс, просто обязывающий нас находиться в постоянном активном поиске — новых идей, стартапов, объектов для инвестирования и коллабораций с другими игроками для решения актуальных государственных задач. Startup Village — отличная площадка для прямой коммуникации с технологичным рынком во всем его многообразии», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных.

В ходе питч-сессии участники представили решения в различных областях, среди которых — беспилотные технологии, медицинская диагностика, роботизация производственных и логистических процессов. В частности, были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты для выполнения задач геодезии, мониторинга территорий и работы экстренных служб. Разработчики предложили экспертам Ростеха различные сценарии применения беспилотников. Например, модель БПЛА с уникальной отечественной системой антиобледенения крыла.

Также были представлены специальные смазочные материалы на основе фтора, устойчивые к радиационному воздействию и агрессивным средам. Отдельное внимание было уделено роботизированным решениям для логистики, включая производство автономных тягачей для перемещения грузов на производстве.

В сфере медицинской диагностики одна из компаний предложила рассмотреть возможность производства на предприятиях Ростеха стоматологических эндоскопов со встроенными видеокамерами, которые способны в режиме реального времени передать увеличенное изображение на монитор врача.

«Ростех заинтересован в постоянном притоке новых прорывных решений и готов рассматривать проекты на любой стадии зрелости — от перспективных стартапов до более зрелых технологических продуктов. Мы можем выступать не только заказчиком, но и площадкой для масштабирования технологий, их испытаний и внедрения в реальный сектор экономики. Для нас важно, чтобы инновации решали конкретные производственные задачи и обладали потенциалом тиражирования на предприятиях Корпорации. Такие встречи позволяют находить перспективные разработки, которые в будущем станут новыми конкурентоспособными продуктами для российских и зарубежных рынков», — отметил директор по развитию продукции гражданского назначения Госкорпорации Ростех Павел Бурлаченко.

Питч-сессия «Ростех. Что заказывают здесь и сейчас» прошла 29 мая в инновационном центре «Сколково» в рамках международного технофестиваля Startup Village 2026. Мероприятие организовано для предпринимателей, инвесторов, корпораций и институтов развития. Площадка собрала свыше 3 тыс. стартапов из более чем 30 стран. В деловую программу форума вошли свыше 100 сессий, специализированная выставка, более 2000 различных деловых встреч и переговоры между корпорациями и технологическими компаниями.