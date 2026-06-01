Ростех и ведущие вузы страны будут развивать совместные проекты в сфере авиации и машиностроения

В 2025 году инвестиции Госкорпорации Ростех в научные исследования в партнерстве с вузами и НИИ превысили 19 миллиардов рублей

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов провел стратегический диалог «Наука и бизнес: выстраивание долгосрочных партнерств», посвященный развитию долгосрочного партнерства и реализации совместных проектов в авиационной и машиностроительной отраслях. Участниками мероприятия стали более 40 экспертов Корпорации, Минобрнауки России, Роспатента, Правительства Республики Татарстан, Фонда перспективных исследований, а также ректоры опорных вузов Корпорации. Встреча прошла в рамках стратегической сессии «Новые материалы и химия».

В обсуждении также приняли участие представители ключевых организаций Ростеха, включая КАМАЗ, ОДК, ОАК, холдинг «Вертолеты России» и другие.

С докладом о современном развитии системы защиты интеллектуальной собственности выступил Глава Роспатента Юрий Зубов. Он отметил, что сегодня разработки вузов требуют оценки рыночными методами. Поэтому есть необходимость совместно с регуляторами и бизнесом определиться с тем, какими должны быть подходы к оценке интеллектуальных прав.

Особое внимание участников диалога привлекли успешные примеры сотрудничества науки и бизнеса. Один из таких примеров — проект Иркутского национального исследовательского технического университета и Объединенной авиастроительной корпорации, который получил поддержку в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Средства будут направлены на перевооружение Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, где к 2028 году планируют создать роботизированный технологический комплекс. Это позволит значительно повысить эффективность производства, качество продукции и снизить зависимость от человеческого фактора.

«Наука лежит в основе успешной и конкурентоспособной промышленности. Сегодня мы делаем акцент не только на обсуждении значимости кооперации, но и на создании конкретных инструментов для ее реализации. В 2025 году совокупные затраты организаций Корпорации на научные исследования в партнерстве с вузами и НИИ превысили 19 миллиардов рублей. Эти инвестиции — не просто цифры, а вклад в формирование технологического задела для будущих поколений», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Кроме того, предприятия Ростеха совместно с ведущими вузами участвовали в разработке новых моделей станков и комплектующих. В прошлом году в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» прошла успешная апробация новой модели квалифицированного заказчика. Предприятия Корпорации сформировали технологические запросы на разработку станков и комплектующих к ним — 12 проектов получили поддержку. Общая стоимость этих работ на ближайшие три года превышает 2,4 миллиарда рублей.

Один из проектов, разработанный Набережночелнинским институтом (филиалом) Казанского федерального университета и КАМАЗом, посвящен созданию технологии лазерной сварки деталей вращения. Это повысит технологический уровень предприятия и внедрит принципы Индустрии 4.0. Также планируется разработать опытный образец новой линии автоматической электротермической конвейерной обработки, что снизит брак на 50–70% и повысит производительность термических цехов на 60–70%.

«В Татарстане работают пять передовых инженерных школ, созданных, в том числе, при поддержке Ростеха. Опыт их развития показал, что быстрых результатов нельзя достичь без эффективного взаимодействия индустриальных партнеров с вузами. Сейчас на повестке дня стоит вопрос усиления кооперации науки и промышленности в рамках научно-производственных объединений», — сказал президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

Программа производственной аспирантуры, запущенная Госкорпорацией Ростех совместно с Минобрнауки России, также стала примером успешного взаимодействия науки и промышленности. Она позволяет молодым ученым работать над реальными индустриальными задачами. Производственные аспиранты КНИТУ-КАИ, сотрудники предприятий Корпорации, поделились своим опытом обучения, подчеркнув, что их научные интересы охватывают перспективные направления фотоники, вертолетостроения и материаловедения. Например, диссертация производственного аспиранта в области фотоники направлена на внедрение радиофотонных технологий в радиолокационные системы, что улучшит их помехозащищенность и надежность.

По итогам стратегического диалога будут сформированы предложения по изменению или созданию нормативных актов, которые помогут гармонизировать взаимодействие между наукой и промышленностью. Об этом сообщила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина. Сотрудничество Ростеха с ведущими вузами открывает новые возможности для развития авиационной и машиностроительной отраслей России, укрепления технологического суверенитета и подготовки высококвалифицированных кадров.

Стратегический диалог «Наука и бизнес: выстраивание долгосрочных партнерств» состоялся в рамках стратегической сессии «Новые материалы и химия», которая проходит в Казани с 28 по 30 мая. Организаторами выступили Госкорпорация Ростех, Минобрнауки России, Правительство Республики Татарстан, КНИТУ-КАИ и КНИТУ.