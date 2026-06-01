Деловая газета "Взгляд"

Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине

Источник изображения: @ PD-USGov-Military-Marines/wikipedia.org

Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал "360". Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: "Никакого участия в войне".

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

Дмитрий Зубарев

