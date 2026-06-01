Бить точным: в Томске создали высокоскоростной дрон-перехватчик

«Молния» сможет бороться с ударными и разведывательными БПЛА в составе мобильного комплекса

В Томской области завершились испытания нового дрона-перехватчика «Молния», предназначенного для борьбы с беспилотниками самолетного типа. Аппарат развивает скорость до 330 км/ч, оснащен боевой частью и может работать в составе мобильного комплекса обнаружения и поражения воздушных целей. Разработчики уже подготовили производство к серийному выпуску. О характеристиках нового беспилотника и его перспективах — в материале «Известий».

Характеристики дрона-перехватчика «Молния»

Название «Молния» весьма популярно у создателей беспилотников. Об одном из них — дроне-камикадзе самолетного типа с FPV-управлением — «Известия» ранее писали. Но специалисты Научно-производственного центра «Беспилотные авиационные системы» Томской области дали это же имя более легкому дрону-перехватчику.

Отличительная особенность «Молнии» томских инженеров — высокая скорость, вплоть до 330 км/ч. Это не рекорд, но для относительно недорогого и готового к массовому производству аппарата — очень высокий показатель. Скорость обеспечивается четырьмя моторами и обтекаемой конструкцией.

Второй важный момент — при массе 2,5 кг «Молния» оснащается боевой частью массой 300 грамм. Это немного, но более чем достаточно для уничтожения дрона-камикадзе самолетного типа, разведывательного беспилотника или большого квадрокоптера. Многие созданные ранее аппараты аналогичного предназначения рассчитаны исключительно на кинетический перехват без боевой части, и в случае с относительно тяжелыми дронами успех не гарантируется. Здесь же сочетается высокая скорость и мощная боевая часть. Иными словами, он разносит любую реальную цель.

НПЦ БАС Томской области располагает собственными производственными мощностями и провел масштабную работу для запуска серийного производства на отечественной компонентной базе.

— Мы развернули самостоятельный выпуск многих важных компонентов будущих дронов. Например, мы сами делаем электродвигатели, элементы конструкции, ведем сборку электронных блоков БПЛА, — говорит руководитель НПЦ БАС Денис Меликов.

Применение дронов-перехватчиков типа «Молния» планируется в комплексе с системой обнаружения и сопровождения целей. Данные об обнаруженных беспилотниках обрабатываются компьютером командного центра, и по выбранным целям начинается боевая работа перехватчиков.

Уничтожение целей возможно на удалении от 1,5 до 5 км, а максимальная дальность полета самого аппарата достигает 15 км. На начальном и маршевом этапах полета перехватчик управляется по данным радиолокационной станции, а на финальном этапе включается режим самонаведения по визуальному контакту дрона с целью. Ночью и при плохой видимости он может задействовать тепловизионный видеоканал.

Боевая часть обеспечивает радиус поражения пять метров, что гарантирует уничтожение цели даже при небольшом промахе. После поражения цели, система отслеживает изменение параметров ее движения и принимает решение о необходимости повторного запуска. Весь комплекс перехвата вместе с РЛС монтируется на автомобиле и может нести три-пять и более беспилотников.

Преимущества беспилотников как средства перехвата

Борьба с беспилотниками стала серьезным вызовом для традиционных систем ПВО. Современные дроны значительно отличаются и размерами, и параметрами движения. Поэтому задача их обнаружения и поражения — на грани возможностей систем ПВО, которые создавались для поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, то есть целей, которые отличаются от большинства дронов и размерами, и материалами из которых выполнены.

Есть и еще один фактор — стоимость поражения целей. Цена почти всех дронов в разы, а то и на порядки ниже, чем стоимость самых простых зенитных ракет: дрон-камикадзе может стоить $ 30–50 тыс., тогда как зенитная ракета — сотни тысяч или миллионы. А значит, борьба с беспилотниками для обычных систем ПВО выходит баснословно дорогой. Поэтому одним из наиболее перспективных средств борьбы с БПЛА сегодня считаются специализированные дроны-перехватчики, сопоставимы по стоимостью.

Перехватчик должен иметь более высокую скорость, чем дроны-камикадзе авиационного типа. Если условный украинский «Лютый» летит со скоростью около 150 км/ч, то перехватчик должен развивать 200-250 км/ч и более. Далее, такой аппарат должен иметь дальность действия, которая позволяет применять его в условиях визуального обнаружения цели, то есть, примерно до двух-трех км. И, конечно, применение такого беспилотника должно быть не сложным — желательно, чтобы наведение было автоматизировано и не требовало каких-то уникальных навыков от оператора дрона-перехватчика.

— Потребность в дронах-перехватчиках у нас очень велика, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Сегодня они становятся одним из основных средств поражения беспилотников противника. По соотношению точности и стоимости они имеют очень хорошие характеристики. Их нужно как можно больше, потому что противник применяет очень много БПЛА, и их производство наращивается с помощью европейских союзников.

Помимо перехватчика, НПЦ БАС выпускает несколько аппаратов вертолетного типа, ведет испытания моделей дронов самолетного типа, включая среднеразмерный «Полкан» с возможностью доставки 40 кг груза на расстояние 200 км и «Сова» с дальностью полета 1000 км. Структура НПЦ позволяет совместить разработку и серийный выпуск летательных аппаратов самого разного класса и создание дрона-перехватчика типа «Молния» — это серьезный успех конструкторов и результат сочетания смелых решений, современных технологий и производственных возможностей.

Дмитрий Корнев

Роман Крецул