Военное обозрение

Лукашенко предупредил Киев о последствиях ударов по Белоруссии

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссии не нужно иметь много целей на территории Украины, у нее есть всего лишь одна, и она самая главная. Лукашенко прокомментировал заявление командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Бровди.

Белорусский лидер снова назвал «болтовней» заявления Зеленского о возможной войне Украины с Белоруссией. По его словам, в Генштабе ВСУ понимают, что в случае начала боевых действий получат еще тысячу километров фронта, поэтому им «этого не надо».

В отношении заявления «Мадьяра» о том, что на территории Белоруссии якобы определены 500 объектов, которые станут первичными целями для украинских беспилотников в случае начала конфликта, Лукашенко подчеркнул, что Минск имеет всего одну, но «очень серьезную» цель недалеко от своих границ. Вот по ней и будет нанесен удар. Ранее он подчеркнул, что Минск применит ядерное оружие в случае нападения на республику.

Они, может, и определили 500 целей, спасибо, что у нас для них 500 целей есть, но у нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают.

По словам Лукашенко, белорусских солдат не было на территории Украины и не будет, Белоруссия не собирается вступать в войну с Украиной, и это прекрасно знают в Киеве. К войне с Белоруссией Украину подталкивают европейские партнеры.

Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси — война получит совершенно иное качество на Украине. Не буду конкретизировать.
