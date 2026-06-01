В США нашли способ сбивать дроны без использования дорогостоящих ракет

Фото: JustinDA101 / Shutterstock / Fotodom
В США начали разработку способов борьбы с дронами без использования дорогостоящих ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет о связке из двух бронеавтомобилей MADIS, на один из которых устанавливается усовершенствованный радар, а на второй — зенитный ракетный комплекс Stinger. Предварительно обе машины также должны быть оснащены небольшой пушкой, пулеметом и системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным издания, идея системы заключается в том, чтобы военные могли выбрать один из нескольких вариантов защиты от дронов — орудия, ракеты или средства РЭБ — исходя из конкретной ситуации и не полагаться только на дорогостоящее вооружение.

Авторы статьи подсчитали, что даже несмотря на то, что вышеназванные боеприпасы менее точны, чем ракеты, их применение потенциально обходится дешевле. Так, в случае если для поражения одного беспилотника придется потратить до пяти снарядов, на это уйдет не более 11,25 тысячи долларов, в то время как ракеты Stinger стоят около 430 тысяч долларов каждая.

Ранее стало известно, что американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые похожи на российские «Герани», получат программное обеспечение для работы в составе роя. Возможности системы планируют продемонстрировать осенью 2026 года.

