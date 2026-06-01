Сотрудник ГУР МО Украины назвал максимальную дальность полёта дронов ВСУ

Украинский офицер, командующий одним из подразделений беспилотников дальнего действия Главного управления разведки, утверждает, что теперь Киев способен поражать цели на значительной части территории России вплоть до Уральских гор. Сотрудник ГУР МО Украины назвал максимальную дальность полета тяжелых ударных дронов ВСУ.

По его словам, она составляет 3,5 тысячи километров. По крайней мере, некоторые типы украинских БПЛА способны преодолевать такое расстояние.

В числе таких беспилотников дальнего радиуса действия – Ан-196 «Лютый». Его дальность смогли увеличить, установив на него топливный бак увеличенного объема и внеся в его конструкцию некоторые другие изменения.

Ранее максимальное расстояние, которое способны преодолевать украинские беспилотники, называл на полях Международного салона «Комплексная безопасность» глава службы радиоэлектронной борьбы ВКС России Дмитрий Богданов. Он утверждает, что оно составляет 2,5 тысячи км.

Офицер сказал:

Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тысячи километров.

При этом он добавил, что российская столица находится под надежной защитой от дронов.

Ранее командир одного из подразделений по противодействию украинским беспилотникам с позывным Кот заявил журналистам ТАСС, что ВСУ ограничили применение БПЛА «Лютый». Дело в том, что они летят на малых высотах и легко сбиваются дронами-перехватчиками «Ёлка».