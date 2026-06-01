Глава Военного комитета НАТО заявил, что для альянса настало время действовать быстрее

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступает на форуме Диалог Шангри-Ла в Сингапуре, 31 мая 2026 г.

Адмирал Драгоне: для стран НАТО настало время действовать быстрее

Промышленности стран НАТО нужно действовать быстрее, а общества должны учиться держать удары, заявил глава Военного комитета альянса Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Главные тезисы своего выступления он изложил в посте в соцсети Х.

Партнерства и общества стран Североатлантического альянса должны переходить от состояния устойчивости к готовности держать удары, быть нечувствительными к ним, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Основные мысли своего выступления адмирал Драгоне изложил в посте в Х:

"Только что выступил на 6-й панели "Диалога Шангри-Ла – 2026" на тему "Развитие партнерских отношений в сфере безопасности в условиях фрагментации мира". Моя главная мысль: фрагментация не является неизбежной.

Конфликт на Украине, который продолжается уже пятый год, <…> одновременно иллюстрирует и ускоряет глобальную фрагментацию. Но НАТО трезво оценивает ситуацию и действует. <…>

Партнерства — это не просто слова. Это способ противодействия промышленной фрагментации, обеспечения оперативной совместимости и демонстрации надежного сдерживания. Мы должны совместно показать отличные результаты во всех сферах, будь то стандарты, доктрина, большие массивы данных, ИИ.

Оборонная промышленность должна ускориться. Циклы закупок, рассчитанные на предсказуемую эпоху, не справятся с сегодняшними угрозами. Настало время действовать быстрее.

Безопасность — это дело всего общества. Академические круги, промышленность, НПО, местные органы власти — каждый гражданин является участником, а не просто бенефициаром.

Наша цель — не просто устойчивость, а противодействие хрупкости, партнерства и общества настолько крепкие, что они даже не будут ощущать потрясений. В преддверии саммита НАТО в Анкаре потенциал и партнерские отношения должны развиваться вместе".