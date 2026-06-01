Франция не намерена включать свой ядерный арсенал в систему НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса раскрыла некоторые подробности предложения Франции по ядерному сдерживанию и архитектуре европейской безопасности. Ключевая особенность этой стратегии заключается в неготовности Парижа с кем-либо делиться контролем над «ядерной кнопкой» или включать свой арсенал в общую систему НАТО.

По информации издания Spiegel, французский план ядерного сдерживания не предусматривает постоянного размещения ядерного оружия в других странах. Кроме того, предполагается точечное использование воздушного пространства, авиабаз и дозаправки в воздухе для французских истребителей. Также в Париже допускают возможность временной переброски своей боевой авиации. При этом в Европе опасаются, что если во Франции в 2027 году придут ко власти оппозиционные силы, например, Марин Ле Пен, развернутый Макроном «ядерный зонтик» будет свернут.

В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Минобороны Франции Катрин Вотрен подчеркнула, что французская стратегия безопасности уже более 60 лет основывается не только на сотрудничестве с США, но и в определенной степени на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах. По ее словам, Париж намерен продолжить наращивать свои военные расходы и за последние десять лет вдвое увеличил оборонный бюджет. Вотрен также напомнила, что, помимо США, у Парижа есть оборонные соглашения с некоторыми странами Ближневосточного региона, например, с ОАЭ и Катаром.