Медведев пригрозил симметричным ударом по украинским АЭС

Медведев: в случае катастрофы ответом станет симметричный удар по украинским АЭС

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ответом в случае катастрофического разрушения на АЭС из-за действий ВСУ может быть симметричный удар по украинским АЭС или в странах НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.

"Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".