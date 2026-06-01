Москва и Нью-Дели обсуждают организацию производства Су-57Э в Индии

Двухместный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Д
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Паршина

СКОЛКОВО (Московская обл.), 30 мая - РИА Новости. Россия и Индия проводят консультации по организации производства истребителей пятого поколения Су-57Э в этой азиатской стране, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках первого международного форума по безопасности, который завершился в подмосковном Сколково.

"Россия предлагает организовать производство в Индии самолетов Су-57Э. Сейчас ведутся соответствующие консультации с партнерами", - сообщили в службе.

В ФСВТС отметили, что за более чем 60-летнюю историю российско-индийского взаимодействия в военно-технической сфере партнеры освоили производство широкой номенклатуры продукции военного назначения российской (советской) разработки. Идет лицензионное производство самолетов Су-30МКИ, танков Т-90С, автоматов АК-203, артиллерийских орудий АК-630, большой номенклатуры боеприпасов.

"Индийская сторона заинтересована в продолжении такого сотрудничества", - подчеркнули в ФСВТС.

Су-57Э - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием. Истребитель Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.

