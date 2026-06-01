Иранские ракеты в Кувейте накрыли два БПЛА Reaper и ранили пять американцев

Ракетчики Исламской республики оперативно отреагировали на недавнюю атаку американцев на объекты в районе аэропорта иранского Бендер-Аббаса. Уже 28 мая, по данным издания Bloomberg, по находящейся в Кувейте авиабазе "Али ас-Салем" был нанесен ракетный удар.

В результате пять находившихся там военных и контрактников США получили легкие ранения, а на земле был полностью уничтожен один принадлежащий Пентагону разведовательно-ударных беспилотник MQ-9A Reaper и еще один БПЛА такого типа - серьезно поврежден.

В ходе операции возмездия использовались оперативно-тактические ракеты Fateh-110, поражении которых отчиталась противоздушная оборона Кувейта, однако упавшие "обломки" все же смогли нанести ощутимый урон.

По этому военному объекту удары наносились и ранее: здесь были поражены тяжелый транспортный вертолет CH-53 Sea Stallion, а также ангары, использовавшиеся для технического обслуживания самолетов, командный пункт, откуда велось управление беспилотной авиацией, РЛС и взлетно-посадочные полосы.

Также сообщалось, что здесь был потерян итальянский MQ-9A Reaper, повреждены осколками два принадлежащих итальянским ВВС истребителя Eurofighter и три самолета аналогичного типа Кувейта.

Алексей Брусилов

