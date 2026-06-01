На Украину отправят новых роботов-гуманоидов

Американский стартап отправит на Украину роботов со «сверхчеловеческими способностями»

Американский стартап собрался отправить на Украину роботов Phantom 2, обладающих «сверхчеловеческими способностями». Об этом сообщает телеканал CNBC.

Производством роботов занимается компания Foundation Future Industries, имеющая, по информации издания, связи с семьей президента США Дональда Трампа. Фирма разрабатывает роботов, предназначенных как для тяжелой промышленности, так и для военных целей. Ранние версии роботов уже тестируются на Украине, и американцы намерены отправить на испытания новые образцы.

Директор компании Санкает Патхак заявил, что фирма планирует увеличить производство машин до тысяч единиц в этом году. В начале 2026-го Foundation Future Industries начала тестировать на Украине своего робота Phantom MK-1, где он выполняет задачи по доставке грузов.

Робот Phantom 2, по словам Патхака, будет обладать «сверхчеловеческими способностями» и вдвое большей грузоподъемностью, чем Phantom 1. Стартап уже получил государственные контракты на исследования на общую сумму 24 миллиона долларов.

В середине мая источники The New York Times рассказали, что на Украине идет борьба между генералами и министром обороны Федоровым из-за «футуристических» взглядов последнего на ведение боевых действий. Размышления нынешнего министра обороны Украины называют «фантастическими идеями, оторванными от реалий поля боя».