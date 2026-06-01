Польша первой получила военную дотацию ЕС по инициированной Варшавой программе

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Польши не только регулярно заявляет о масштабной милитаризации страны, но вполне себе успешно движется к этой цели. Причем Варшаве удается в этом процессе успешно взаимодействовать одновременно и с Вашингтоном, и с Брюсселем, что довольно необычно в ситуации обострившихся разногласий Европы и США.

Польша пока что единственная из стран НАТО, расходы которой на оборону практически равны 5% от ВВП, чего президент США настойчиво требует от остальных членов альянса. В абсолютном выражении польский военный бюджет на нынешний год не больше, чем у Франции и почти в два раза меньше, чем у ФРГ, но Варшава успешно добивается и дотаций извне.

К примеру, Польша первой среди остальных стран Евросоюза уже получила средства по программе перевооружения ЕС SAFE, о чем сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Первый транш составил 6,6 млрд евро. Всего в рамках этой программы финансирования военных расходов Варшава рассчитывает получить 44 млрд евро. Это почти сумма военного бюджета Польши на 2026 год, который составляет чуть более 47 миллиардов евро.

Фактически, Варшава сама сумела добиться для себя этих масштабных финансовых дотаций, которые будут оплачивать страны-доноры Евросоюза. Программа перевооружения ЕС SAFE была учреждена по инициативе Польши во время ее председательства в Совете Евросоюза и является частью плана перевооружения ЕС. Общий фонд в рамках ЕС SAFE составит 150 млрд евро, из которых почти треть освоит сама Польша.

Спрашивается, почему весь Евросоюз так «любит» Польшу и весьма охотно тратит огромные средства для усиления ее военного потенциала. Притом что почти всю военную технику Польша закупает в США и Южной Корее. Все объясняется тем, что Варшава подает себя как главный военный форпост на восточном фланге НАТО, который первым готов будет принять на себя удар в случае «российской агрессии» против альянса.