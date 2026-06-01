Новый российский танк получит искусственный интеллект и элементы роботизации

По словам генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, новое поколение российского основного боевого танка получит современные системы, применяемые в Т-90, а при его разработке будут использоваться роботизация и искусственный интеллект. Машину создадут с учетом новейших разработок и опыта, полученного в ходе СВО.

Раскрывать какие-либо конкретные технические детали будущего российского ОБТ руководитель УВЗ не стал, уточнив, что в настоящее время конструкторы стремятся к созданию роботизированных машин с широким применением ИИ. Одной из наиболее современных машин бронетанковых подразделений ВС России является глубоко модернизированный танк Т-90М «Прорыв» — самая совершенная модификация семейства Т-90. Он имеет массу порядка 50 тонн и оснащен 125-мм гладкоствольным орудием 2А46М-5 с возможностью применения штатных боеприпасов и управляемых ракет. Экипаж Т-90М состоит из трех человек, вести боевые действия ему помогает информационно-управляющая система «Калина». Эффективную защиту танка обеспечивает комбинированная броня, дополненная динамической защитой «Реликт» и решетчатыми противокумулятивными экранами. В движение «Прорыв» приводится дизелем В-92С2Ф мощностью 1130 л. с., обеспечивающим максимальную скорость до 70 км/ч. Запас хода — более 500 км.

