AutoFlight испытала в полете крупнейший электрический eVTOL

Компания AutoFlight провела успешный групповой полет с участием трех аппаратов, включая крупнейший электрический eVTOL V5000 Matrix массой около пяти тонн. Один V5000 Matrix действовал в связке с двумя машинами серии V2000, продемонстрировав возможности межплатформенной связи, координации маршрута, управления полетом и контроля безопасности.

V5000 Matrix имеет длину 17,1 метра и размах крыла 20 метров, максимальную взлетную массу 5,7 тонны и будет выпускаться в двух вариантах. Полностью электрическая пассажирская версия вмещает до десяти человек в салоне бизнес-класса. Запас хода — 250 километров. В феврале 2026 года эта версия выполнила полноценный переходный полет: вертикальный взлет, переход к горизонтальному полету и возврат к вертикальной посадке — технический рубеж, который пока преодолели не все разработчики.

Грузовой вариант V5000CGH получил гибридно-электрическую установку. В его отсеке объемом 14 кубометров помещаются два стандартных авиационных контейнера, полезная нагрузка — до 1500 килограммов. Аппарат способен развивать скорость до 280 км/ч при дальности до 1500 километров. AutoFlight объявила, что эта версия официально вступила в процесс сертификации на соответствие требованиям летной годности.

В «Матрице» используется схема Lift and Cruise с композитным крылом, усовершенствованная по сравнению с предшественниками. Шесть рядов несущих винтов обеспечивают вертикальную тягу, а в крейсерском режиме подъемную силу создают крылья. Двадцать подъемных двигателей работают параллельно: система остается безопасной даже при одновременном отказе двух моторов. Такая избыточность критически важна, когда на борту десять человек или полторы тонны груза. В перспективе «Матрица» сможет базироваться на плавучих аэропортах AutoFlight — вертикальных взлетно-посадочных платформах на речных или прибрежных баржах, представленных в Шанхае в ноябре 2025 года. Добавление такого крупного аппарата открывает новые сценарии: от ликвидации последствий бедствий до логистики в регионах с неразвитой инфраструктурой.

Александр Козырев