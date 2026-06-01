Войти
Газета.ru

В Турции заявили о готовности разрабатывать БПЛА с Японией

159
0
0
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Фидан видит потенциал в разработке БПЛА с Японией

Турция может начать разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Японией. Об интересе к этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

Министр отметил, что считает сотрудничество стран в этом направлении крайне перспективным.

«Турция и Япония обладают взаимодополняющими возможностями, и мы считаем, что существует большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Фидан.

По его словам, совместные разработки и производства Турции и Японии особенно ценны в таких областях, как обеспечение безопасности побережья и границ.

В марте РИА Новости сообщали, что турецкая компания Baykar, разрабатывающая беспилотные летательные аппараты, представила новый дрон-камикадзе K2, который успешно завершил летные испытания. Испытания проходили два дня над заливом Сарос, где пять беспилотников выполняли разные испытания, в том числе используя алгоритмы искусственного интеллекта.

Ранее Россия узнала о разработке США и Украиной оружия массового поражения.

Надежда Корзун

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Япония
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"