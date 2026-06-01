Деловая газета "Взгляд"

Индия договорилась о поставках сверхзвуковых ракет BrahMos во Вьетнам

Источник изображения: Mike1979 Russia/Wikimedia.org

Индия заключила с Вьетнамом соглашение о поставках ракет BrahMos, производимых на российско-индийском совместном предприятии BrahMos Aerospace, заявил заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх сообщил о заключении сделки на международном форуме в Сингапуре, передает ТАСС. По его словам, документ уже утвержден сторонами.

"Что касается Вьетнама, насколько я понимаю, соглашение уже подписано. Возможно, об этом еще не говорилось публично, но подписи уже поставлены", – сказал он. Сингх подчеркнул готовность делиться передовыми технологиями с дружественными государствами.

Представитель ведомства добавил, что перечень получателей вооружений формируется совместно с дипломатами. Индия намерена продавать современное оружие исключительно союзникам, исключая передачу технологий потенциальным противникам.

Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos разработана индийскими специалистами совместно с российским НПО машиностроения. Первое испытание прошло в 2001 году. Ранее экспортные контракты на поставку этих систем были подписаны с Филиппинами и Индонезией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Индонезия заключила с Индией контракт на поставку этих сверхзвуковых ракет.

Осенью прошлого года индийские военные испытали модернизированную версию боеприпаса с увеличенной до 800 километров дальностью полета.

Ранее интерес к покупке данного вооружения выразили представители пятнадцати государств.

Дмитрий Зубарев

  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Сингапуp
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
НПО машиностроения
