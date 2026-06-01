Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 16,5 млрд долларов

Церемония передачи польской армии первых 15 серийных боевых машин пехоты Borsuk национального производства на польском предприятии Huta Stalowa Wola SA (HSW). Сталова Воля (Польша), 04.12.2025.
Источник изображения: Krzysztof Niedziela / министерство национальной обороны Польши

Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 60 млрд злотых (около 16,5 млрд долларов), сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о рекордных инвестициях в оборонный сектор, передает РИА "Новости". По его словам, масштабные сделки заключены в рамках европейской программы кредитования SAFE.

"60 млрд злотых для сталелитейного завода Stalowa Wola и предприятий Польского группы вооружений. Все это за один день в рамках контрактов, заключаемых на вооружение для Войска польского", – написал глава ведомства.

Завод Stalowa Wola произведет боевые машины пехоты Borsuk, технику дистанционного минирования BAOBAB и различные артиллерийские системы. Также стороны договорились о рефинансировании поставок бронетранспортеров Rosomak и машин сопровождения гаубиц К9. На предприятии DEZAMET выпустят артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Программа Евросоюза SAFE предоставляет странам долгосрочные займы под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры. Польша стала первым государством, подписавшим подобный договор. Страна является крупнейшим бенефициаром механизма и получит около 43,7 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

Позже премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил получение этих военных кредитов вопреки президентскому вето.

В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш анонсировал создание самой сильной армии в Европе к 2030 году.

Дмитрий Зубарев

