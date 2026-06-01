Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень

Франция продолжает раскрывать свой «ядерный зонтик» над Европой. На этот раз под куполом Пятой республики оказалась Норвегия – она согласилась при необходимости разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы. Однако эксперты полагают, что безопаснее жители королевства себя не почувствуют. Наоборот, необдуманное решение Осло рискует превратить страну в мишень.

Осло присоединяется к "ядерному зонтику" Парижа. "Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны", – цитирует Reuters норвежского премьера Йонаса Гара Стере.

При этом он добавил: соглашение с Францией не меняет позицию Осло в отношении ядерного оружия – в мирное время подобных боеприпасов на территории королевства якобы "быть не должно". Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь назвал достигнутые договоренности "важным этапом партнерства", призванным стать "двигателем весьма амбициозного сотрудничества".

Произошедшее – закономерное развитие "атомных" амбиций Парижа. Еще в марте французский лидер заявил о переходе страны к "продвинутому ядерному сдерживанию". Суть новой доктрины – расширение возможностей ответа ЕС на вероятную агрессию за счет размещения боеприпасов "в глубине" Старого Света.

Взгляд Франции разделяют многие государства Европы. Еще в 2025 году Париж и Лондон подписали Нортвудскую декларацию, в соответствии с которой была создана двусторонняя группа по ядерному сотрудничеству. Весной 2026-го схожий документ был заключен с Берлином – но конкретных предложений в нем было гораздо больше.

В частности, ФРГ и Франция договорились о консультациях по обычным вооружениям, противоракетной обороне и ядерному потенциалу. Германия также получила право участвовать в ядерных учениях Пятой республики. Аналогичный механизм диалога позже согласовали с Бельгией, Грецией, Данией, Нидерландами, Польшей и Швецией. Норвегия стала девятым государством в этой цепи.

Концептуально все перечисленные страны получают право разместить на своей территории французские стратегические военно-воздушные силы. Они, в свою очередь, станут контролировать "глубину Европейского континента". С некоторыми союзниками Париж уже выстраивает более детальное партнерство.

Так, Франция уже договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений, упомянув возможность "рассредоточенного развертывания" боеприпасов на территории восточноевропейской республики. Как отмечает Le Monde, премьер Дональд Туск подтвердил интерес к инициативе, добавив, что она носит "весьма деликатный характер".

При этом Россия и Белоруссия понимают угрозы, исходящие от столь резкой милитаризации Европы. На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов на территорию РБ и подготовке к их применению, что стало четким военно-политическим сигналом Западу.

На этом фоне военный эксперт Алексей Анпилогов напоминает, что ранее ядерное сдерживание в Европе строилось вокруг американских бомб B61. "Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников", – отметил он.

Однако, по его словам, со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось. "Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится", – уточнил аналитик.

В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к "ядерному зонтику" Франции эксперт связывает с нарастающей в Европе неуверенностью в будущем Североатлантического альянса.

Вместе с тем такой шаг Осло пока носит декларативный характер. "Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего "ядерного зонтика", который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно", – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью, не имеющей отношения к ответственному военному планированию.

Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. "У Пятой республики есть два главных компонента – морской (подводные лодки) и военно-воздушный (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрилье французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей", – рассуждает специалист.

Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере о том, что в мирное время ядерного оружия на территории королевства "быть не должно", Анпилогов назвал попыткой "быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными". По его словам, само по себе базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального обострения.

"Таким образом, Норвегия, присоединившись к "ядерному зонтику" Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень.

Поэтому, повторю, я считаю решение Осло глупой затеей, особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира", – рассуждает Анпилогов.

Подписание этого соглашения создает для России новый уровень угрозы на северо-западном направлении, соглашается военный эксперт Борис Рожин. "Учитывая географическое расположение Норвегии, французское ядерное оружие может оказаться вплотную у наших границ. В теории носителями могут выступать как самолеты, так и атомные лодки", – добавляет он.

Происходящее – яркий пример излюбленной французами тактики "стратегической двусмысленности". "Мы видим, что Париж стремится сформировать антироссийскую ядерную коалицию, но конкретных практических действий Пятая республика все же к настоящему моменту избегает", – рассуждает собеседник.

"Но недооценивать "дипломатическую активность" Макрона нельзя: соглашение закладывает основу механизма, воспользоваться которым Париж может в любую минуту. На этом фоне последовательные шаги по укреплению северо-западных границ России своевременны и необходимы. Данную работу важно продолжить", – считает эксперт.

"Мы должны дать понять Европе, что любой потенциальный конфликт с Москвой мгновенно приобретет ядерный характер.

К сожалению, после распада СССР западные элиты совершенно забыли об основах сдерживания, понадеявшись на "конец истории". Сегодня ядерное оружие стало для них лишь инструментом давления, использование которого не несет никаких последствий", – продолжает он.

Кроме того, отношения Норвегии и России в последнее время обостряются. В частности, Осло совместно с Киевом готовил теракты в отношении отечественных судов в Баренцевом море. "Отдельный вопрос касается и Шпицбергена, где уже существуют международные договоренности, закрепляющие права Москвы. Попытки вытеснить нас с этих территорий предпринимались неоднократно, и позиция здесь должна быть однозначной. Любая милитаризация архипелага со стороны Старого Света недопустима и должна последовательно пресекаться", – заключил Рожин.

Олег Исайченко