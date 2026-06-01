Эстония установила на трёх участках границы с РФ системы обнаружения БПЛА

В Эстонии приступили к созданию системы обнаружения беспилотников на границе с Россией. Решение это скорее всего стало следствием регулярного проникновения украинских БПЛА в республику, но подается в привычном ключе защиты от мифической российской угрозы.
Прибалтийские СМИ сообщают со ссылкой на МВД республики, в подчинении которого находится Департамент полиции и погранохраны Эстонии, что уже оборудованы три участка сухопутной границы. Оборудование для обнаружения и отслеживания БПЛА установлено между пунктом пропуска Лухамаа и стыком границ Эстонии, Латвии и России.
Полностью развернуть систему мониторинга воздушных угроз вдоль восточной границы Эстонии планируется до конца текущего года. Стоимость программы оценивается в 500 000 евро. Скромно, с учетом того, что ранее Еврокомиссия приняла решение после инцидентов с украинскими беспилотниками о дополнительном выделении Литве, Латвии и Эстонии 12 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро рассказал журналистам, на что еще будут потрачены выделенные Брюсселем дополнительные средства финансовой помощи.
В пресс-релизе МВД Эстонии сообщается, что вчера глава ведомства проинспектировал строительные работы на восточной границе на участке возле «Саатсеского сапога» (участок Псковской области РФ, вдающийся в эстонскую территорию) и проверил установку систем мониторинга вдоль реки Пиуза. Департамент полиции и пограничной охраны продемонстрировал использование новых мобильных систем мониторинга. Отмечается, что работы по установке оборудования обнаружения БПЛА на остальных участках границы ведутся с опережением графика.