В Нижегородской области появится министерство защиты объектов

Нижний Новгород.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова

В Нижегородской области появится министерство защиты объектов от вражеских БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от вражеских беспилотников появится в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Ключевым изменением в структуре регионального правительства станет создание нового органа исполнительной власти – министерства защиты объектов Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое министерство будет курировать заместитель председателя правительства региона Владимир Тужилин, который переходит в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Кроме того, в этот же блок переходит заместитель председателя нижегородского правительства Владимир Жаров, в чьи полномочия входит курирование вопросов, связанных со специальной военной операцией.

"Таким образом в едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся как к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны в целом, так и к обеспечению безопасности самого региона в условиях проведения СВО. Это и всестороннее содействие министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников", – цитирует пресс-служба слова Никитина.

