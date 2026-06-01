Военное обозрение

США планируют профинансировать производство 340 тысяч FPV-дронов уже к 2027 году

Источник изображения: topwar.ru

Администрация Дональда Трампа ведёт переговоры с американскими компаниями о государственном финансировании производства дронов. Цель – нарастить выпуск и добиться снижения цены до 5000 долларов за единицу, а в будущем – до 2300 долларов за штуку. Речь идёт в том числе о таких производителях, как Unusual Machines, Neros Technologies и Performance Drone Works.

Это часть программы Пентагона «Drone Dominance». К концу 2027 года Штаты хотят получить около 340 тысяч недорогих ударных беспилотников.

Советником и акционером Unusual Machines числится Дональд Трамп-младший. Это вызывает вопросы о конфликте интересов: сын президента – и госфинансирование. Но в Белом доме, судя по всему, на такие «мелочи» не отвлекаются. Важнее – ликвидировать отставание от Китая и России в сфере массового производства FPV-дронов.

Пентагон, разумеется, официально не комментирует «предварительные вопросы». Но факты говорят сами за себя: 1 млрд долларов на всю программу, 340 тысяч дронов, и все это уже к 2027 году. США, наконец, осознали, что эра дорогих платформ уходит в прошлое.

Интересно, что часть технологий для этих дронов может быть получена от Украины. Киев, по данным Bloomberg, добивается передачи американцам прав на интеллектуальную собственность в обмен на помощь.

