Российский боец рассказал о страхе ВСУ использовать дрон «Лютый»

Боец ВС РФ Кот: ВСУ боятся использовать дрон «Лютый», так как его сразу сбивают

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали реже использовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) модели «Лютый» из страха его быстрой ликвидации со стороны российских FPV-перехватчиков типа «Елка». Об этом 30 мая сообщил командир отделения подразделения противодействия дронам Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Кот.

«Лютые» стали летать очень редко, потому что он низколетящий — то есть до 600 м, и для нас это легкая цель», — приводит его слова ТАСС.

Этот дрон, как пояснили в «Газете.Ru», способен переносить на себе от 30 до 60 кг взрывчатки на расстояние до 1,5 тыс. км.

Кот добавил, что сейчас украинские военные предпочитают использовать беспилотники иных моделей, в частности, под названиями «Бобер» и «Чайка». Названные аппараты, как уточнил он, могут подниматься на высоту до 1100 м. Подобным дронам противостоит разработанный Россией перехватчик «Елка», который оснастили искусственным интеллектом (ИИ).

Представители государственной корпорации (ГК) «Ростех» 25 мая рассказали, что разработали новейший зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Цитадель» для защиты стационарных объектов от дронов. Эффективность новой оптико-электронной и радиолокационной системы доказали в ходе реальной эксплуатации.