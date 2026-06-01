Украина заключила первые соглашения на получение шведских истребителей Gripen

28 мая 2026 года на шведской авиабазе Уппсала президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявили о заключении соглашений на представление Украине нового пакета шведской военной помощи (22-го по счету) общей стоимостью 25,2 млрд шведских крон (2,72 млрд долл), основной частью (22,2 млрд крон) которого является передача Украине 16 истребителей Saab JAS-39C/D Gripen из наличия ВВС Швеции, с соответствующим оборудованием и вооружением, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" типов IRIS-T, AIM-120 AMRAAM и Meteor. Кроме того, договоренности предусматривают закупку Украиной 20 истребителей нового производства Saab JAS-39E/F Gripen в качестве первого этапа подписанного 22 октября 2025 года соглашения о намерениях относительно приобретения Украиной до 150 истребителей JAS-39E/F. На приобретение данных 20 самолетов JAS-39E/F запланировано направить 2,5 млрд евро из пакета европейской поддержки для Украины объемом 90 млрд евро.

Церемония на авиабазе Уппсала (Швеция), 28.05.2026 (с) пресс-служба президента Украины

Заявлено, что 16 истребителей JAS-39C/D Gripen из наличия ВВС Швеции будут переданы Украине в течение 10 месяцев (то есть к концу марта 2027 года). Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что для этих самолетов "подготовка украинских летчиков и техников уже идёт полным ходом и будет расширена этой осенью". Согласно пресс-релизу правительства Швеции, взамен передаваемых Украине для ВВС Швеции будут закуплены новые самолеты JAS-39E/F Gripen, в дополнение к уже заказанным ранее для шведских ВВС 60 самолетам JAS-39E.

Сейчас ВВС Швеции имеют в строю 71 одноместный истребитель JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D, при этом ранее планировалось, что 40 истребителей JAS-39C и все "спарки" JAS-39D будут сохраняться в строю с проведением модернизации минимум до 2035 года, наряду с начатыми поставками 60 новых одноместных истребителей JAS-39E в период до 2030 года. Теперь Швеция за счет европейского финансирования Украины намерена ускорить замену парка JAS-39C/D за счет заказа дополнительных новых JAS-39E/F, причем впервые для ВВС Швеции будут заказаны и новые "спарки" JAS-39F.

Оговоренные теперь 20 истребителей JAS-39E/F Gripen новой постройки должны быть поставлены Украине "до 2030 года" (по ряду источников - с 2028 по 2030 годы). Сообщается, что переговоры по ним между шведским оборонным закупочным ведомством FMV и Украиной "продолжаются с целью скорейшего заключения контракта". Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул на церемонии в Уппсале, что в соответствии с соглашением 2025 года Украина поэтапно закупит около 150 истребителей Gripen, в том числе новых модификаций. Пол Йонсон также заявил, что "долгосрочная цель [для Украины] - 100-150 самолетов Gripen. Нынешний первый шаг может стать началом партнерства между Швецией и Украиной на протяжении поколений".

Пол Йонсон заявил, что "Gripen был создан для страны, которой, возможно, придётся сражаться в условиях численного превосходства противника, под давлением и с рассредоточенных баз. Это делает его крайне актуальным для Украины: высокая боеготовность, быстрая смена тактики, современное вооружение и способность действовать в условиях постоянной угрозы".

При подписании соглашения 22 октбря 2025 годп Ульф Кристерссон заявил относительно планов приобретения Украиной 100-150 истребителей JAS-39E/F, что речь идет о "начале длительного путешествия на следующие 10-15 лет".

Таким образом, ВВС Украины станут седьмым эксплуатантом истребителей Saab Gripen. Украина стала также пятым заказчиком истребителей модификаций JAS-39E/F, являющихся "новым поколением" самолетов Saab JAS-39 Gripen (ранее обозначавшемся как Gripen NG). Серийное производство JAS-39E было начато фактически с 2021 года. На май 2026 года группа Saab АВ располагала твердыми контрактами суммарно на 126 серийных истребителей JAS-39E/F - 60 для ВВС Швеции (три первых самолета поставлены в октябре 2025 года), 45 для ВВС Бразилии (поставки ведутся с ноября 2021 года, часть самолетов изготавливается в Бразилии), 17 для ВВС Колумбии и четыре для ВВС Таиланда, с завершением поставок по ним в 2032 году. Теперь к ним добавлены 20 самолетов для ВВС Украины.

Что касается объявленного 22-го пакета шведской военной помощи Украине, то, помимо 22,2 млрд крон (2,4 млрд долл), выделенных на передачу 16 истребителей JAS-39C/D Gripen с соответствующим оборудованием и вооружением, технической поддержкой и подготовкой личного состава, остальные 3 млрд крон включают: еще 1,5 млрд крон на поставки крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, систем РЭБ для ПВО, и систем связи и управления; 1 млрд крон взноса в многосторонние фонды и инициативы в поддержку Украины (в основном на финансирование производства различных БПЛА и "дальнобойных средств"); 300 млн крон на "производство инновационных систем с последующей их передачей Украине"; 100 млн крон на помощь шведского Агентства оборонных исследований (FOI) по ряду НИОКР; 100 млн крон на меры по поддержке гражданской обороны на Украине.

