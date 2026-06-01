Оригинал взят у коллеги в imp_navigator в Испытания новых ракетных комплексов в КНДР

Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны 26 мая провели испытания двух ракетных комплексов, которые были впервые показаны в ходе парада 10 октября 2025 г. в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи. Первый из них это мультикалиберный ракетный комплекс. Из него провели испытательные пуски 240-мм управляемым реактивным снарядом и оперативно-тактической ракетой, должно быть "Хвасонпхо-11Ра" (화성포-11라). Однако, если в случае северокорейского аналога HIMARS особых вопросов не было с самого начала, то предназначение второго комплекса было загадкой. В итоге оказалось, что из него запускают новые тактические крылатые ракеты с дальностью до 100 км, которые насколько можно понять имеют комбинированную систему наведения, сочетающую автономную инерциальную навигационную систему, систему навигации по рельефу местности (TERCOM) и некую систему наведения в заключительной части полета на основе технологии искусственного интеллекта.

Пхеньян, 27 мая. /ЦТАК/- Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны 26 мая провели испытание новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня по плану работы по модернизации артиллерийских и ракетных сил в рамках выполнения пятилетки развития национальной обороны.

Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием.

В данных испытаниях были проанализированы и оценены мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность высокоточной самоуправляемой навигационной системы снаряда 240-милиметрового управляемого реактивного орудия с удлиненной дальностью и точность попадания тактической крылатой ракеты, управляемой технологией искусственного интеллекта.

Товарищ Ким Чен Ын высоко ценил результаты испытания и выразил большое удовлетворение внедрением важных сложнейших оборонных научных технологий в испытание практических вооружений.

Он, в частности, дал положительную оценку военной значимости тактической крылатой ракеты, которая будет принята на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад в южном пограничном районе.

Тактическая крылатая ракета, имеющая функцию терминального управления на основе технологии искусственного интеллекта в сочетании высокоточной самоуправляемой навигационной системы с навигационной системой топографического сопоставления, является мощным тактическим оружием, которое способом планирующего и двигательного комбинированного полета нанесет высокоточный удар по цели на расстоянии 100 км.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что сегодняшнее испытание для разработки систем ведущих вооружений является не только четким сигналом обновления наших военных сил, но и событием, означающим большой технический прогресс в укреплении боеспособности нашей армии.

Товарищ Ким Чен Ын отметил: Особой оценки заслуживает то, что система управления стрельбой и автоматическая система всех пусковых установок полностью обновлены с учетом подходящих условий современного боя, в силу чего повысилась их применимость в боевых условиях. В результате успешной разработки систем самых мощных тактических вооружений огневые системы нашей армии смогла в совершенстве обладать автоматизированной, дальнобойной и высокоточной характеристиками.

Обратив внимание на то, что нынешняя обстановка требует непрестанного обновления военных сил, товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что правота направления развития принятого партсъездом плана модернизации артиллерийских и ракетных сил и его перспективы являются несомненными, научными и успешными, базируясь на уже достигнутых высокотехнологичных результатах в сфере национальной обороны.

Товарищ Ким Чен Ын заверил: Построение несравнимых ни с кем самых современных и мощных артиллерийских сил является политическим направлением, которому мы уделяем первоочередное внимание в строительстве вооруженных сил. Обладание такой разрушительной силой, что само существование противников теоретически, а не авось, вряд ли может быть возможным, служит необходимым условием для ведения операции нашей армии. Такая способность будет вызвать у врагов крайнюю тревогу и страх, а само это представляет собой важное звено сдерживания войны и ответственный подход.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что мощной силой сдерживания войны защищать безопасность суверенитета и гарантировать развитие социализма, - это основная задача перед нашими вооруженными силами и областью оборонной науки. И поставил важные задачи для продолжительного роста оборонной мощи государства и активного ускорения производства сверхсовременных вооружений.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что неизменна линия нашей партии и правительства, направленная на продолжительное и стремительное укрепление ядерных и обычных вооруженных сил, и отметил, что наш замысел для защиты военного суверенитета и ответственного пользования правом на самооборону будет отмечен более очевидными действиями.

За испытанием систем вооружений наблюдали советник Минобороны маршал Пак Чон Чхон, секретарь ЦК ТПК генерал армии Чо Чхун Рён, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК генерал армии Ким Чон Сик, начальник Главного управления ракетостроения КНДР генерал армии Чан Чхан Ха, президент Академии национальной обороны генерал-лейтенант Ким Ён Хван, начальник Главного управления вооружений Минобороны генерал-лейтенант Ким Ган Ир, начальник Управления артиллерии Генштаба генерал-майор Ю Чхан Сон и начальник Управления оружейной экспертизы Минобороны старший полковник Ким Мён Сон.