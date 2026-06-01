В Ереване заметили иранскую копию российской «Касты»

Фото: Hamidreza Nikoomaram / Wikimedia
На параде в Ереване заметили иранскую копию российской РЛС «Каста-2Е2»

Иранскую радиолокационную станцию (РЛС) Kavosh, которую считают копией российской разработки, заметили на параде в Ереване. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

В ходе парада показали Kavosh на шасси трехосного грузовика Iveco. Отмечается, что иранская станция — это копия российской трехкоординатной РЛС дециметрового диапазона «Каста-2Е2».

39Н6Е «Каста-2Е2», которую впервые представили в 2005 году, является экспортным вариантом станции «Каста-2-2». Базовая РЛС обеспечивает обнаружение самолетов на дальности до 140 километров. В состав системы входит антенная и аппаратная машины, а также дизельная электростанция. В 2013 году Иран получил две российские «Касты-2Е2».

Ранее в мае «Рособоронэкспорт» представил новую РЛС «Гармонь-МЕ», которая способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 60 километров.

  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Иран
Продукция
Каста-2
Каста-2Е2
Компании
Iveco
РОЭ
