В России не увидели причин для сотрудничества с США в освоении Луны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Не видно причин для сотрудничества России с США в освоении Луны, заявил профессор физтехшколы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института (МФТИ) Александр Родин. Его слова передает ТАСС.

«Несмотря на текущую политическую ситуацию, более надежным партнером здесь выглядит Европа в лице не ЕС (Европейского союза — прим. "Ленты.ру"), а Европейского космического агентства, также постепенно налаживаются связи с Индией и Китаем», — считает эксперт.

По его мнению, у России имеются уникальные технологии, которых нет у других, например, прототип ядерного космического буксира.

В апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации заявил, что аванпроект комплекса на основе ядерной энергетической установки «Нуклон» космического буксира «Зевс» завершен.

В октябре 2020-го РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса» на портале госзакупок сообщило, что госкорпорация в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон» за 4,2 миллиарда рублей намерена разработать аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки.

