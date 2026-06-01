В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

Фото: John Keeble / Getty Images
TWZ: Поставляемая ВСУ ракета Meteor сможет сбивать российские самолеты Су-35

Ракета Meteor, запускаемая с истребителей JAS 39 Gripen, поставки которых Вооруженным силам Украины (ВСУ) Швеция планирует начать в 2027 году, сможет уничтожать российские самолеты Су-35 и МиГ-31. Об этом пишет американское издание TWZ.

Портал отмечает, что Су-35 и МиГ-31 запускают ракеты по целям на Украине вне зоны работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), тогда как дальность полета Meteor, запускаемого с JAS 39 Gripen, позволяет поставить российские самолеты под угрозу в пределах дальности действия их собственных ракет.

TWZ отмечает, что по дальности действия Meteor превосходит имеющиеся у ВСУ ракеты и сопоставим с российскими боеприпасами, запускаемыми Су-35 и МиГ-31. Издание уверяет, что Meteor может пролететь до 210 километров, тогда как российская ракета Р-37М — до 200.

В октябре обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу счел шведский Saab JAS 39 Gripen идеальным истребителем для Украины.

В марте 2023-го портал Defense News заметил, что для Украины лучшим истребителем, который могут поставить западные страны, стал бы шведский JAS 39 Gripen.

