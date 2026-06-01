Вестник Мордовии

Очень необычный сирийский танк Т-72 "Урал" замечен в Ливии

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В социальных сетях появилась фотография необычной версии Т-72. Перед нами - один из ранних вариантов боевой машины, которая выпускалась в Нижнем Тагиле с 1975 по 1979 годы. Кроме некоторых стран Варшавского договора такая техника поставлялась в Ирак, Индию, Ливию и Сирию.

Танк замечен в Ливии, но ранее использовался правительственными войсками, верными Башару Асаду, и, по некоторым данным, был продан несколько лет назад, еще до смены режима, ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

По всей видимости, башня не имеет многослойного бронирования, а выполнена монолитной. В лобовой детали корпуса применена трехслойная комбинированная защита, состоящая из брони, стеклотекстолита и снова брони. Значительно позже, в 10-е годы нового века была смонтирована динамическая защита "Контакт-1", несколько повысившая стойкость к кумулятивным боеприпасам.

Первоначально использовался оптический прицел - дальномер ТПД-2-49, который впоследствии поменяли на лазерный ТПД-К1. Видно, что "окно" ответвления заварено.

На этом танке устаревший ночной прицел ТПН-1-49-23 давно заменили на разработанный и производившийся в Сирии тепловизионный "Viper-72", способный в темное время суток обнаруживать цели, находящиеся на расстоянии до 4 000 метров. Правда, инфракрасный осветитель не был демонтирован.

Кроме того, в передней части башни виден комплекс оптико-электронного противодействия "Sarab-2" ("Мираж-2"), своими помехами защищающий бронетехнику от управляемых противотанковых ракет.

Это еще не все "необычности" данного "семьдесят второго". Вместо обычного оптического прибора механика-водителя на нем стоит двухканальное устройство с видео- и тепловизионной камерами.

Пока точно неизвестно, сколько таких модернизированных Т-72 попало в Ливию. Возможно, мы увидим их на одном из смотров или парадов, которые часто проводятся ЛНА.

Алексей Брусилов

