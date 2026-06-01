Россия создаст задел для полетов к Марсу

РКК «Энергия» запланировала создать технический задел для полетов к Марсу

Россия создаст технический задел для полетов к Марсу и другим планетам. Об этом со ссылкой на отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за 2025 год сообщает ТАСС.

«Стратегическими целями пилотируемой космонавтики являются: создание технологического задела для осуществления межпланетных перелетов к Марсу и ближайшим астероидам», — говорится в документе.

Там же отмечается необходимость перехода от освоения низкой околоземной орбиты к ее использованию.

Ранее гендиректор Исследовательского центра имени Мстислава Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что для перспективной российской лунной атомной электростанции планируется создать цифровых двойников.

В апреле заместитель директора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос» Денис Кутовой заявил, что перед размещением российской базы на Луне необходимо определить оптимальное местоположение объекта.