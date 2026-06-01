InfoBRICS: дальность полета "Циркона" позволяет наносить удары из глубины России

"Циркон" подтверждает статус одного из самых сложных для перехвата видов гиперзвукового оружия, пишет infoBRICS. Впечатляющая дальность действия ракеты наряду с высокой скоростью и точностью вызывают серьезную обеспокоенность у российский противников.

Несомненной звездой очередного высокоточного удара возмездия по неонацистской хунте стала ракета "Орешник" (или один из ее усовершенствованных вариантов). Однако основную часть этого "тяжелого труда" взяла на себя "рабочая лошадка" из арсенала российских вооружений, о которой в последних сообщениях СМИ писали и говорили немного. Хотя гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" с прямоточным воздушно-реактивным двигателем оказалась не менее эффективной, ей не уделили особого внимания из-за более мощного "Орешника".

Тем не менее, многочисленные источники сообщают, что это самое современное средство поражения получает все большее распространение. Поначалу "Циркон" рассматривали преимущественно как противокорабельную ракету, а нанесение ударов по наземным целям считалось его второстепенной задачей. Но "Циркон" со временем превратился поистине в многоцелевое средство поражения, имеющее тактическое, оперативное и стратегическое значение.

В частности, сегодня существуют его наземные и авиационные варианты. Запуск этой ракеты может осуществлять Су-57 — единственный истребитель нового поколения, обладающий такой способностью. Военные источники киевского режима утверждают, что российская армия использовала размещенный в Курской области "Циркон" наземного базирования для нанесения ударов по целям вокруг украинской столицы. По их словам, ракета пролетела 650 километров за три с половиной минуты, что почти полностью соответствует максимальной скорости "Циркона" в девять Махов (примерно 11 тысяч километров в час или более трех километров в секунду).

Москва не впервые использует наземные платформы для запуска "Цирконов". В частности, 20 января при нанесении массированных комбинированных ударов по неонацистской хунте было запущено как минимум два "Циркона", а также десятки других ракет и сотни дронов.

В то время применение наземных пусковых установок привлекло внимание многих наблюдателей. Как уже упоминалось ранее, "Циркон" в основном устанавливают на кораблях и подводных лодках. В декабре 2024 года российский военно-морской флот впервые показал реальную ракету "Циркон". На кадрах видно, как ее запускают при помощи установки вертикального пуска 3С14 УКСК, какие применяются на фрегате "Адмирал Горшков".

"Циркон" сочетает в себе исключительную маневренность и огромную скорость, составляющую максимально вышеупомянутые девять Махов (примерно 11 тысяч километров в час или более трех километров в секунду в зависимости от высоты и профиля полета), из-за чего перехватить эту ракету практически невозможно, особенно при полете на очень малых высотах.

У противника есть всего несколько секунд, чтобы отреагировать, а это значит, что подлетающий "Циркон" становится для него смертным приговором. Информация о его максимальной дальности значительно разнится, но соответствующие военные источники утверждают, что она зависит от профиля полета. Когда ракета летит очень низко (моряки называют это "над гребнями волн"), дальность может достигать 500 километров при сохранении скорости в шесть Махов (примерно два километра в секунду). Это невообразимо с учетом того, что на таких высотах атмосфера гораздо плотнее. Тем не менее, в ходе российских испытаний была подтверждена дальность действия до 1500-2000 километров, так как на больших высотах дальность ракеты увеличивается.

"Циркон" — это двухступенчатая ракета. Первая ступень — это твердотопливный стартовый двигатель. Когда ракета получает достаточное ускорение, включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Тем, кто незнаком с передовыми ракетными технологиями, надо объяснить, что это такое. Следует отметить, что прямоточный воздушно-реактивный двигатель может работать только после достижения определенной скорости (наиболее эффективен он на скорости три и более Маха). "Циркон" был первой и единственной в мире ракетой с таким двигателем, пока Китай не продемонстрировал в сентябре аналогичное оружие.

Западные политики особенно страшатся многофункциональных возможностей "Циркона", так как эту ракету можно запускать с различных платформ, будь это подводные лодки, надводные корабли или наземные пусковые установки. Ракета также может нести ядерный заряд, что позволяет использовать ее в стратегических целях, хотя неядерные возможности "Циркона" тревожат НАТО не меньше.

В частности, колоссальная скорость и огромная кинетическая энергия "Циркона" не имеют себе равных. Таких характеристик не может добиться даже самый злобный картель ВПК, свидетельством чего являются последние неудачи "самых многообещающих" натовских проектов гиперзвуковой техники. Чтобы каким-то образом замаскировать свою неполноценность (а отставание на данный момент измеряется десятилетиями), политический Запад обычно прибегает к пропаганде, принижая возможности этой ракеты, главным образом, путем распространения нелепых историй о том, что неонацистская хунта сбила треть всех "Цирконов", выпущенных российскими военными. Однако ни один мало-мальски информированный военный источник не воспринимает такие заявления всерьез. Напротив, даже западные СМИ признают, что "противник не в состоянии перехватывать „Циркон“ в режиме реального времени, особенно когда запуск производится с большого расстояния".

Это дает России огромное асимметричное преимущество, которое чрезвычайно трудно устранить, особенно в связи с тем, что Запад на десятилетия отстает в технологиях гиперзвуковой тяги. Более того, любое крупномасштабное развертывание наземных пусковых установок "Циркон" существенно ослабит возможности НАТО по ведению наземной войны, поскольку эти ракеты легко могут наносить удары по важным целям и крупным скоплениям войск.

Передовая система наведения "Циркона" обеспечивает высочайшую точность попадания даже на гиперзвуковых скоростях, в связи с чем такие удары становятся особенно смертоносными для обладающего передовыми технологиями противника. В этой ракете комбинированно используется инерциальная система наведения и радиолокационное самонаведение. Когда ракета летит со скоростью до 11 тысяч километров в час, возникающее перед ней давление образует плазменное облако, которое поглощает радиоволны.

Поэтому "Циркон" практически невидим для радаров. Это явление, известное как плазменная скрытность, а также способность ракеты лететь на сверхмалой высоте делают перехват приближающегося "Циркона" практически невыполнимой задачей. Один из недостатков плазменной скрытности заключается в том, что плазма серьезно ограничивает связь с ракетой. Именно поэтому, а также по многим другим причинам на политическом Западе никто пока не смог разработать функционирующее гиперзвуковое оружие.

Однако российские ученые нашли способ обойти это препятствие, и Москва получила беспрецедентное технологическое преимущество, так как "Циркон" способен обмениваться данными во время полета, постоянно получать обновленную информацию и корректировать траекторию в режиме реального времени. Это не только гарантирует высокую точность попадания, но и позволяет своевременно перенацеливать ракету.

На практике это подтверждает, что "Циркон" может поражать движущиеся цели. Однако известные военные эксперты выделяют одну еще более важную особенность, утверждая, что пуск "Циркона" могут производить и другие имеющиеся на вооружении у России наземные платформы, а именно, береговой ракетный комплекс K300П "Бастион-П", в котором используются сверхзвуковые крылатые ракеты П-800 "Оникс".

Гениальность российских военных специалистов становится еще более очевидной, когда понимаешь, что "Циркон" проектировали не только для вышеупомянутой установки вертикального пуска 3С14, но и для K300П. В 2023 году мы с коллегами проанализировали размер сверхзвуковой крылатой ракеты П-800 "Оникс" и установили, что "Циркон" подходит для ее пусковых установок, как на кораблях, так и на наземных платформах.

Это значительно повышает и без того впечатляющую многофункциональность "Цирконов", делая эти ракеты исключительно адаптивным оружием, одновременно обладающим мощным тактическим, оперативным и стратегическим воздействием. В дополнение к вышеупомянутым противокорабельным задачам эту ракету можно использовать для поражения важнейших наземных объектов военной инфраструктуры, таких как командные пункты, авиабазы, зенитно-ракетные комплексы и системы противоракетной обороны, армейские базы и многие другие стратегические цели. Она существенно усиливает имеющийся у России арсенал гиперзвукового оружия, в который входят ракеты 9K720M "Искандер", 9-А-7660 "Кинжал" и "Орешник". Она также идеально вписывается в московскую стратегию ядерного и неядерного сдерживания, особенно сейчас, когда в ней напрямую участвует Белоруссия.