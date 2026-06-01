Партнеры России одобрили эксплуатацию МКС до 2030 года

РКК «Энергия»: Партнеры одобрили эксплуатацию МКС до 2030 года

Иностранные партнеры России одобрили эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом со ссылкой на отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за 2025 год сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года», — говорится в документе.

В апреле генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин в рамках «Недели космоса — 2026» сообщил, что работа многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС будет продлена до 2035 года.

В том же месяце он рассказал, что США и Россия продлят работу модуля «Заря» — старейшего на МКС — до 2032 года.