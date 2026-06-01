Военное обозрение

Противник: российские БПЛА теперь оснащаются системой РЭБ в хвостовой части

Источник изображения: topwar.ru

По данным западной прессы, российские войска начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) непосредственно на ударные беспилотники. Речь идёт о беспилотниках-камикадзе.

В материалах утверждается, что ВС РФ используют дроны с системами РЭБ в их хвостовой части. Это позволяет дронам создавать помехи украинским дронам-перехватчикам и другим системам ПВО в реальном времени во время подлёта к цели.

Министерство обороны Украины заявляет, что такие модернизированные дроны (включая «Герань-3» и «Герань-4») уже применяются в атаках. По словам украинской стороны, на некоторых аппаратах установлены средства РЭБ создания помех радиолокационным станциям и обнуления возможностей дронов-перехватчиков ВСУ.

Война дронов выходит на новый уровень. И ВС РФ, и ВСУ активно совершенствуют свои беспилотники: появляются всё более продвинутые средства поражения, которые становится значительно сложнее перехватить. В частности, интеграция РЭБ напрямую с дронами повышает их живучесть в условиях плотной радиоэлектронной борьбы и делает традиционные методы перехвата менее эффективными.

Это фактически постоянная гонка технологий, где, что называется, все средства хороши.

