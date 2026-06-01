Российский перехватчик «Елка» вынудил ВСУ увеличить высоту дронов

Командир Кот: дроны ВСУ ушли на высоту свыше 1 км из-за FPV-перехватчиков «Елка»

Использование дронов-перехватчиков «Елка», производимых в Москве, вынудило Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличить высоту полетов беспилотников (БПЛА). Об этом 29 мая сообщил командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот.

«Если сравнивать 2023 год и настоящее время, тактика очень сильно изменилась. Если в 2023 году ВСУ летали на высоте 150–200 м, то сейчас они летают 900–1200 м. Потому что в данный момент мы стали угрозой для БПЛА — начали очень много сбивать», — передают слова военнослужащего ТАСС.

По словам командира отделения, противник стал замечать, что беспилотники не достигают своих целей. После этого ВСУ стали запускать дроны на высоте, которая приблизительно равна 1000 км. Командир отметил, что перехватчик «Елка» не несет в себе заряда и уничтожает цель за счет кинетического удара.

Военнослужащий уточнил, что со стороны противника летят в основном ударные дроны и разведка. Он рассказал, что самым опасным беспилотником на данный момент считается «матка», которая несет на себе четыре FPV-дрона.

Командир Кот рассказал, что сам он родом из Узбекистана, а в 2008 году переехал в Россию, закончил школу, колледж и решил пойти служить по контракту. Попал в радиотехнический полк, был оператором РЛС, а после решил пойти в полк противодействия БПЛА.

Военнослужащий войск противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок 4 марта рассказал, что новейший российский дрон-перехватчик «Елка», оснащенный искусственным интеллектом (ИИ), способен распознавать невидимые человеческому глазу цели. По его словам, «Елка» способна поразить широкий спектр целей, к которым относятся FPV-дроны, дроны-разведчики и ударные беспилотники самолетного типа.

Один из военнослужащих 55-й гвардейской дивизии морской пехоты — с позывным Тайга 17 марта поделился своим опытом работы с дронами, которые оснащены ИИ. Он отметил, что первоначально скептически относился к таким аппаратам, так как привык сам контролировать цели и направлять их к нужной точке. Однако, по его словам, новые БПЛА с искусственным интеллектом проделали большую работу, меняя его представление о возможностях дронов.