«РТ-Техприемка» обсудила перспективы развития промышленной робототехники и беспилотных систем

Дискуссия состоялась в рамках первого заседания секции «Робототехника» Научно-технического совета Госкорпорации Ростех

«РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию Ростех) и эксперты организаций Корпорации обсудили перспективы развития промышленной робототехники и беспилотных систем. Эти вопросы, а также меры господдержки рассмотрели на первом заседании секции по робототехнике Научно-технического совета Госкорпорации Ростех, созданной для экспертной и научно-технической поддержки развития данного направления.

В дискуссии приняли участие представители ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, НПК «Техмаш», холдингов «Технодинамика», «Спецхимия», «Швабе», концернов «Радиоэлектронные технологии», «Калашников», «Уралвагонзавод», ОДК, ОДК-ЦРТ, ОАК, АВТОВАЗа и КАМАЗа.

Среди приоритетных тем заседания — расширение направлений применения искусственного интеллекта, а также развитие наземных и воздушных беспилотных комплексов. Участники секции обсудили меры господдержки для масштабирования робототехники в промышленности и совершенствование ценообразования в рамках ГОЗ. Отдельное внимание уделили поддержке разработчиков программного обеспечения и производителей компонентной базы.

В соответствии с планом работы секции в 2026 году будут проведены испытания робототехнических систем и комплексов для оценки эффективности и подготовки рекомендаций для дальнейшего тиражирования лучших практик в отрасли. Кроме того, эксперты поддержали предложение об обсуждении практических кейсов внедрения робототехнических решений.

Еще одним направлением работы секции станет взаимодействие с вузами-партнерами Корпорации в области подготовки кадров, а также запуск совместных проектов.

«Координация усилий промышленности — фундамент для прорывных решений. Мы рассчитываем, что секция станет ключевой площадкой системной работы предприятий Ростеха в области робототехники, беспилотных систем и искусственного интеллекта. Эксперты проведут оценку внедрения таких решений в производственные процессы — от разработки до анализа технических и экономических параметров. А выездные заседания на предприятиях Корпорации позволят обмениваться живым опытом автоматизации и тиражировать лучшие практики в отрасли», — отметил руководитель секции «Робототехника», первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемки» Денис Конончук.

Секция «Робототехника» Научно-технического совета Госкорпорации Ростех проводится под председательством «РТ-Техприемки» — Центра компетенций системы управления качеством, роботизации и автоматизации Корпорации.