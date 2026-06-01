Войти
Ростех

«РТ-Техприемка» обсудила перспективы развития промышленной робототехники и беспилотных систем

153
0
0
Промышленная робототехника
Промышленная робототехника.
Источник изображения: РТ-Техприемка

Дискуссия состоялась в рамках первого заседания секции «Робототехника» Научно-технического совета Госкорпорации Ростех

«РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию Ростех) и эксперты организаций Корпорации обсудили перспективы развития промышленной робототехники и беспилотных систем. Эти вопросы, а также меры господдержки рассмотрели на первом заседании секции по робототехнике Научно-технического совета Госкорпорации Ростех, созданной для экспертной и научно-технической поддержки развития данного направления.

В дискуссии приняли участие представители ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, НПК «Техмаш», холдингов «Технодинамика», «Спецхимия», «Швабе», концернов «Радиоэлектронные технологии», «Калашников», «Уралвагонзавод», ОДК, ОДК-ЦРТ, ОАК, АВТОВАЗа и КАМАЗа.

Среди приоритетных тем заседания — расширение направлений применения искусственного интеллекта, а также развитие наземных и воздушных беспилотных комплексов. Участники секции обсудили меры господдержки для масштабирования робототехники в промышленности и совершенствование ценообразования в рамках ГОЗ. Отдельное внимание уделили поддержке разработчиков программного обеспечения и производителей компонентной базы.

В соответствии с планом работы секции в 2026 году будут проведены испытания робототехнических систем и комплексов для оценки эффективности и подготовки рекомендаций для дальнейшего тиражирования лучших практик в отрасли. Кроме того, эксперты поддержали предложение об обсуждении практических кейсов внедрения робототехнических решений.

Еще одним направлением работы секции станет взаимодействие с вузами-партнерами Корпорации в области подготовки кадров, а также запуск совместных проектов.

«Координация усилий промышленности — фундамент для прорывных решений. Мы рассчитываем, что секция станет ключевой площадкой системной работы предприятий Ростеха в области робототехники, беспилотных систем и искусственного интеллекта. Эксперты проведут оценку внедрения таких решений в производственные процессы — от разработки до анализа технических и экономических параметров. А выездные заседания на предприятиях Корпорации позволят обмениваться живым опытом автоматизации и тиражировать лучшие практики в отрасли», — отметил руководитель секции «Робототехника», первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемки» Денис Конончук.

Секция «Робототехника» Научно-технического совета Госкорпорации Ростех проводится под председательством «РТ-Техприемки» — Центра компетенций системы управления качеством, роботизации и автоматизации Корпорации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Техмаш НПК
Технодинамика
Технология ОНПП Ромашина
Уралвагонзавод
Швабе ОАО
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"