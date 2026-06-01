Финляндия объявила о намерении передать Украине списанные истребители F/A-18 Hornet

ЦАМТО, 29 мая. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 28 мая заявила о намерении передать Украине истребители F/A-18 Hornet с истекшим сроком эксплуатации.

Соответствующее заявление опубликовано финской газетой Ilta-Sanomat. По словам Э.Валтонен, вопрос предварительно прорабатывался в контактах с украинской стороной. Формальное основание передачи – исчерпание ресурса планера и вывод самолетов из боевого состава ВВС Финляндии в рамках плановой смены авиапарка.

ВВС Финляндии эксплуатировали истребители F/A-18C/D Hornet производства McDonnell Douglas (впоследствии Boeing), начиная с 1995 года. На пике флот насчитывал 62 ед. модификаций C и D. Согласно утвержденному правительством графику, поэтапный вывод Hornet из эксплуатации начался в 2025 году и завершится к концу 2030 года – по мере ввода в строй новых самолетов для их замены. На текущий момент часть машин уже переведена в категорию списанных; оставшиеся продолжают нести дежурство – в частности, по состоянию на май 2026 года F/A-18 Hornet задействовались в усиленном патрулировании воздушного пространства на юго-востоке страны.

Решение о замене Hornet принято правительством Финляндии 10 декабря 2021 года: подписан контракт с правительством США на закупку 64 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II в рамках программы HX (ныне – F-35 Programme). Первый финский F-35A (серийный номер JF-501) прошел церемонию выкатки на заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) 16 декабря 2025 года; в начале 2026 года самолет был перебазирован на авиабазу Эббинг (Национальная гвардия, США) для прохождения летных испытаний и передачи в собственность Финляндии. Первоначальная оперативная боеготовность (IOC) запланирована на конец 2027 года, полная (FOC) – на конец 2030 года. Таким образом, в ближайшие годы ВВС Финляндии будут одновременно сохранять часть флота Hornet в эксплуатации и получать F-35.

Истребители F/A-18 Hornet являются изделием американского производства, что в соответствии с нормами реализации иностранных военных продаж (FMS) и соглашениями о конечном использовании обязывает Финляндию получить разрешение США на любую реэкспортную передачу. Данное требование неоднократно фигурировало в качестве ключевого правового условия при обсуждении поставок Hornet Украине в 2023 году. Заявление Э.Валтонен не содержит указания на то, что разрешение США уже получено; по косвенным признакам переговоры по данному вопросу продолжаются.

Проблема технического состояния передаваемых машин является принципиальной. Еще в 2023 году директор финской оборонной компании Patria Эса Рауталинко предупреждал, что к концу установленного ресурса самолеты потребуют значительного объема работ по восстановлению летной годности, а их боевая ценность окажется "весьма ограниченной". Президент Финляндии Саули Ниинисте в мае 2023 года констатировал, что к моменту списания Hornet "фактически выйдут из строя" ввиду усталости металла конструкции и исчерпания ресурса планера. Показательна позиция ВВС Украины, которые в 2024 году отказались от 41 списанного F/A-18 Hornet австралийских ВВС, расценив состояние машин как неудовлетворительное для ввода в эксплуатацию. В свете этого наиболее вероятным форматом финской передачи является использование самолетов в качестве доноров агрегатов и запасных частей, а не введение в боевой состав ВВС Украины в качестве летных единиц.