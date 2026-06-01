ВВС Австралии получили последний самолет БПА P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 29 мая. Минобороны Австралии 27 мая сообщило о передаче ВВС страны 14-го и последнего самолета БПА P-8A "Посейдон", предназначенного для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также ведения разведки.

Новый самолет прибыл на авиабазу в Эдинбурге (Южная Австралия) 26 мая и вошел в боевой состав 11-й эскадрильи ВВС Австралии.

Полученные самолеты P-8A будут эксплуатироваться 11-й, 12-й и 292-й эскадрильями ВВС Австралии с авиабазы в Эдинбурге (Южная Австралия). По заявлению Минобороны, в ближайшее время начнется модернизация парка P-8A к конфигурации Increment.3 Block.2.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Австралии в феврале 2014 года одобрило приобретение первых 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000" с опционом на поставку четырех дополнительных машин (всего 12 ед.). Они заменили устаревшие AP-3C "Орион" и при выполнении задач взаимодействуют с БЛА MQ-4C "Тритон".

Первый P-8A был передан МО Австралии в США 27 сентября 2016 года и прибыл в Австралию 16 ноября 2016 года. Последний самолет в рамках данного контракта был поставлен в декабре 2019 года. Самолеты вошли в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на авиабазе в Эдинбурге.

В декабре 2020 года Министерство обороны Австралии объявило о покупке двух дополнительных P-8A "Посейдон". Контракт с Boeing, предусматривающий их поставку, был подписан в марте 2021 года. 13-й самолет P-8A прибыл в Австралию в октябре 2025 года.

В апреле 2024 года с Boeing был заключен контракт стоимостью 139,5 млн. австр. долл. (90,1 млн. долл. США), предусматривающий проведение модернизации 12 самолетов P-8A "Посейдон" Военно-воздушных сил Австралии к конфигурации Increment.3 Block.2. Работы начнутся с сентября 2026 года.