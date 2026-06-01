Военное обозрение

Япония впервые отправляет своих офицеров для изучения опыта войны на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Японии впервые отправляет своих офицеров в Германию для присоединения к командованию НАТО по Украине. Об этом сообщает японская пресса.

В немецкий Висбаден, где находится командование НАТО по Украине, прибывают четыре офицера японских Сил самообороны. Они представляют Сухопутные силы, ВМС и ВВС Японии. Задача японцев — ознакомиться с новыми методами ведения боевых действий на территории Украины для последующего внедрения полученного опыта в Силы самообороны. Кроме того, японцы будут заниматься координацией поставок оборудования и подготовки украинских военных.

Как подчеркивают в Минобороны Японии, участие японских офицеров в боевых действиях на Украине «полностью исключено».

Эта командировка позволит Японии укрепить собственную оборонную политику, изучив уроки Украины, в том числе касающиеся «новых способов ведения войны», а также углубит сотрудничество между Японией и НАТО.

Ранее сообщалось, что Япония якобы готова присоединиться к программе PURL по закупке американских вооружений для Украины, но Токио данную информацию опровергло. Также как и о поставках боеприпасов Киеву. В то же время Япония продолжает поставлять ВСУ нелетальное оборудование и снаряжение.

