Rheinmetall завершает переговоры о продаже ББМ KF41 Lynx ВС Румынии

ЦАМТО, 29 мая. Переговоры о продаже ВС Румынии бронемашин KF41 Lynx находятся "на завершающей стадии", заявил на проходившей с 13 по 15 мая в Бухаресте выставке Black Sea Defense Aerospace (BSDA) представитель Rheinmetall.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя компании, МНО Румынии запросило ряд модификаций ББМ. К ним относится отказ от системы активной защиты StrikeShield, обеспечивающей защиту от противотанковых управляемых ракет и РПГ, реконфигурацию боевого отделения для обеспечения компоновки 3+6, а не 3+8, предлагаемой Rheinmetall. В состав расчета войдут командир, водитель и наводчик, а также шесть человек десанта. Еще одно изменение, упомянутое Rheinmetall, – установка дистанционно управляемого модуля вооружения (ДУМВ) румынского производства, вместо серии Fieldranger.

Предложенный Rheinmetall уровень участия румынских производителей составляет 40%. При этом окончательная сборка ББМ для ВС Румынии будет осуществляться дочерней компанией Rheinmetall Automecanica в Медиаше. Это предприятие расположено рядом с недавно открытым заводом турецкой Otokar, которая выпускает для ВС Румынии ББМ Cobra-2.

В случае заключения с Rheinmetall контракта, компания планирует начать сборку ББМ в Румынии к 2028 году. В настоящее время Rheinmetall Automecanica производит компоненты для бронемашин Lynx и Caracal. Представители компании добавили, что она будет сотрудничать с национальными компаниями при лицензировании производства стабилизированной электрооптической системы прицеливания (SEOSS) для Lynx в Румынии.

Как сообщал ЦАМТО, программа покупки для ВС Румынии новых гусеничных БМП официально стартовала в июле 2025 года. Закупаемые бронемашины предназначены для замены устаревших платформ MLI-84 и MLI-84M, которые уже выработали свой ресурс. Предполагается приобрести 246 машин на сумму около 2,55 млрд. евро с опционом на поставку 52 дополнительных бронемашин.

В ноябре 2025 года главный исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер в интервью агентству Bloomberg сообщил о состоявшемся подписании контракта на поставку 298 бронемашин KF41 "Линкс" ВС Румынии, однако впоследствии правительство Румынии опровергло данное заявление.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, одним из проблемных моментов для властей Румынии при реализации закупки ББМ является крайний срок получения финансирования в рамках инструмента льготного кредитования оборонных закупок Европейского союза SAFE (Security Action for Europe). Согласно Регламенту Совета ЕС 2025/1106 от мая 2025 года, срок действия кредита истекает 31 декабря 2030 года. Компания Rheinmetall подтвердила изданию Janes, что это означает необходимость выполнения всего заказа к концу 2030 года, иначе Румыния не получит от SAFE полную сумму, необходимую для покрытия стоимости заказа.

Это противоречит стремлению Бухареста использовать SAFE в качестве средства фискального стимулирования национальной оборонной промышленности. Передача опыта, создание сборочных линий и формирование внутренних цепочек поставок могут привести к увеличению затрат и задержкам. Эти факторы могут быть связаны с тем, что Rheinmetall предлагает только 40% местного производства.