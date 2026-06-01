Ростех готовит экспортные поставки устойчивых к пулям аккумуляторов

Производство аккумуляторных батарей.
Источник изображения: Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности

ЦАМТО, 29 мая. Компания "РТ Проектные технологии" Госкорпорации Ростех готовится к экспортным поставкам отечественных аккумуляторных батарей, которые устойчивы к тряске, высокой температуре и даже попаданиям пуль.

Ряд партнеров из стран Африки, Азии и Ближнего Востока заинтересовался этой продукцией из-за ее высокой надежности работы в жарком климате. Батареи сегодня активно эксплуатируются на российском рынке, в том числе в технике, выполняющей спецзадачи в самых жестких условиях.

"РТ-Проектные технологии" сегодня предлагают широкую линейку батарей, в том числе созданных по технологиям EFB, AGM, AQUA AGM и AGEL.

EFB – это аккумуляторы с жидким электролитом, но с усиленными пластинами и другими техническими особенностями, поэтому батарея устойчива к разрядам и быстрее заряжается. AGM – батарея, в которой электролит связан в специальной стекловолоконной "губке". Такой аккумулятор не может протечь, монтируется в любом положении, устойчив к большим перепадам температур и даже повреждениям корпуса, включая попадание пуль. AQUA AGM – морская версия AGM, устойчивая к специфическим факторам, таким как соленая вода. В варианте AGEL к стекловидным матам добавлен специальный гель, делающий батарею еще более устойчивой к различным агрессивным факторам среды.

"Ресурс новых изделий нашего партнера – батарей "ТОРВАТ" AGEL – измеряется десятилетием. Такие батареи можно разрезать пополам, и они сохранят заряд. Можно прострелить из стрелкового оружия, и они продолжат работать. При этом линейка батарей опирается только на отечественные компоненты и позволяет эффективно замещать на российском рынке зарубежные аналоги классов AGM/GEL. В настоящее время ведется подготовка к запуску экспортной программы в дружественные страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Высокая надежность батарей "ТОРВАТ" в жарком и пыльном климате, нечувствительность к нестабильному режиму заряда и длительный ресурс делают их востребованными для развивающихся рынков. То есть там, где требуется гарантированное электропитание базовых станций, центров обработки данных, солнечных и ветровых электростанций, а также аварийных систем на нефтегазовых промыслах", – отметил генеральный директор "РТ-Проектные технологии" Василий Зуйков.

Все изделия производятся из российских комплектующих на полностью локализованной площадке компании "НПП "Импульс". Мощность выпуска составляет более 2 млн. аккумуляторов в год, имеется складской запас. Аккумуляторы "ТОРВАТ" уже используются рядом предприятий ОПК в качестве замены зарубежных батарей, причем эксплуатация в арктических регионах России подтвердила устойчивую работу оборудования при низких температурах и высоких нагрузках.

Продукция сертифицирована по стандартам СТ-1, СМК ISO 9001, ГОСТ РВ 0015 002 2012 и имеет одобрение Российского морского регистра. Батареи допущены к перевозке воздушным транспортом, не требуют обслуживания и специальных помещений для хранения, а также характеризуются взрывобезопасностью и минимальным газовыделением.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

