Войти
ЦАМТО

ВС Германии закупили новую партию грузовых машин компании Rheinmetall

126
0
0
Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

ЦАМТО, 29 мая. Немецкая компания Rheinmetall 28 мая объявила о подписании контракта на поставку более 2000 военных грузовых машин Вооруженным силам Германии. Стоимость заказа составляет 1,015 млрд. евро.

Контракт предусматривает поставку небронированных машин логистической поддержки UTF (Ungeschuetzte Transportfahrzeuge) в вариантах с колесной формулой 4х4 (3,5 т), 6х6 (5 т) и 8х8 (15 т).

Заказ на поставку грузовиков размещен в соответствии с условиями заключенного в июле 2024 года крупнейшего в истории компании рамочного контракта. Он предусматривает поставку ВС Германии до 6500 автомашин общей стоимостью до 3,5 млрд. евро. Рамочный контракт позволяет Бундесверу гибко размещать заказы на дополнительные партии уже находящихся на вооружении моделей в течение семи лет.

Новый заказ был размещен во втором квартале 2026 года. Большую часть автомашин планируется поставить до конца года. Контракт предусматривает поставку ВС Германии около 1000 автомашин с колесной формулой 8x8 и около 1000 машин с колесной формулой 4x4 и 6x6. Благодаря массовости и универсальности, семейство небронированных грузовых машин UTF составляет основу логистической поддержки ВС Германии.

Проект UTF, реализуемый компанией Rheinmetall совместно с Федеральным ведомством Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) обеспечивает быструю поставку техники и пополнение запасов Вооруженных сил.

Грузовики UTF основаны на семействе автомобилей HX компании RMMV. Разработанные для военного применения, они обеспечивают надежность и высокие ходовые качества даже на труднопроходимой местности. За счет высокого уровня унификации ВС Германии получают преимущества в обучении личного состава, эксплуатации и обслуживании техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
RMMV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"