ВС Германии закупили новую партию грузовых машин компании Rheinmetall

ЦАМТО, 29 мая. Немецкая компания Rheinmetall 28 мая объявила о подписании контракта на поставку более 2000 военных грузовых машин Вооруженным силам Германии. Стоимость заказа составляет 1,015 млрд. евро.

Контракт предусматривает поставку небронированных машин логистической поддержки UTF (Ungeschuetzte Transportfahrzeuge) в вариантах с колесной формулой 4х4 (3,5 т), 6х6 (5 т) и 8х8 (15 т).

Заказ на поставку грузовиков размещен в соответствии с условиями заключенного в июле 2024 года крупнейшего в истории компании рамочного контракта. Он предусматривает поставку ВС Германии до 6500 автомашин общей стоимостью до 3,5 млрд. евро. Рамочный контракт позволяет Бундесверу гибко размещать заказы на дополнительные партии уже находящихся на вооружении моделей в течение семи лет.

Новый заказ был размещен во втором квартале 2026 года. Большую часть автомашин планируется поставить до конца года. Контракт предусматривает поставку ВС Германии около 1000 автомашин с колесной формулой 8x8 и около 1000 машин с колесной формулой 4x4 и 6x6. Благодаря массовости и универсальности, семейство небронированных грузовых машин UTF составляет основу логистической поддержки ВС Германии.

Проект UTF, реализуемый компанией Rheinmetall совместно с Федеральным ведомством Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) обеспечивает быструю поставку техники и пополнение запасов Вооруженных сил.

Грузовики UTF основаны на семействе автомобилей HX компании RMMV. Разработанные для военного применения, они обеспечивают надежность и высокие ходовые качества даже на труднопроходимой местности. За счет высокого уровня унификации ВС Германии получают преимущества в обучении личного состава, эксплуатации и обслуживании техники.