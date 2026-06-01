В НАТО довольны результатом нового моделирования вторжения России в Литву

Немецкая компания Helsing смоделировала новый сценарий вторжения российских войск в Литву, пишет The Times, проведя совместно с военными НАТО командно-штабные учения. Результат командование альянса весьма обрадовал.

Согласно базовому сценарию, российские войска «вторглись» на территорию Литвы сразу с трех направлений, атаковав со стороны Калининграда и через Белоруссию с юга и востока. Противостоять российским войскам на первом этапе смогла только литовская армия, да и размещенная в Литве немецкая бригада, так как союзники по НАТО не смогли сразу согласовать ответные действия.

При таком раскладе уже на 5-й день российские войска взяли Вильнюс, после чего над Литвой раскрылся «ядерный зонтик» Москвы. В этой ситуации НАТО на полномасштабный конфликт не решилось, Литва перешла под контроль России.

Однако второй сценарий показал, что ситуация меняется кардинальным образом, если на вооружении армии Литвы появляется порядка 12 тысяч ударных современных беспилотников. Использование дронов Helsing HX-2 с элементами ИИ и возможностью работы в роях способны не только остановить продвижение российской армии, но и нанести ей значительные потери. Это позволит литовской армии сдерживать наступление до подхода основных сил НАТО.

В итоге в командовании НАТО пришли к выводу, что при наличии у граничащих с Россией стран достаточного количества ударных беспилотников они смогут сдерживать «российское наступление» в течение одной-двух недель, при этом уничтожив до двух третьих армии первого эшелона. Это даст НАТО время для переброски основных сил.