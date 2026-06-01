Первый испытательный пуск МБР Sentinel американцы перенесли на более ранний срок

Сроки реализации программы ядерного перевооружения США постоянно отодвигаются и задерживаются. Но сейчас случилось обратное – процесс решили ускорить.

Об этом на конференции для инвесторов сообщила гендиректор американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден.

По ее словам, первый испытательный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, которая в будущем должна поступить на вооружение ВВС США, американцы перенесли на более ранний срок. Теперь его планируют не в 2028 году, а уже в следующем.

Глава компании сообщила:

Мы создали все компоненты ракеты и протестировали их по отдельности.

Теперь, по ее словам, все они будут объединены для дальнейшей разработки и проведения испытаний.

Предполагается, что Sentinel поступят на замену устаревших МБР Minuteman III, эксплуатируемых с 70-х годов прошлого столетия, то есть более 50 лет. Эта необходимость давно назрела, но сроки реализации программы сильно затянулись. Сначала первый пуск ракеты планировали осуществить в 2024 году, но, согласно февральскому заявлению Счетной палаты США, его решили совершить в 2028-м, то есть на четыре года позже.

Впрочем, расходы на перевооружение уже существенно превышают запланированные изначально. И на следующий финансовый год для дальнейшей реализации программы Белый дом запросил 4,6 миллиарда долларов. По сравнению с бюджетом, выделенным на этот год и составляющим 2,6 миллиарда, в 2027 году Sentinel намерен «съесть» почти вдвое больше средств.

