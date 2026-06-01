Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим дал доступ к обломкам атаковавшей Украину в ночь на 24 мая российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» американцам. Об этом заявил член Комитета по разведке Палаты представителей США Джим Хаймс в ходе брифинга в Киеве.

Американские эксперты получили доступ к обломкам «Орешника» и уже активно их изучают вместе с «украинскими коллегами», заявил Хаймс. Перед экспертами стоит задача понять, какими возможностями обладает российский «Орешник». Другие подробности представитель США не предоставил, лишь заявил, что такими ракетами, способными нести ядерный заряд, Украину якобы не запугать. Польстил, видимо.

Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, является само по себе формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает — теперь обломки этой ракеты находятся в распоряжении у них и у нас. (…)

Ранее в офисе Зеленского собрали представителей европейских стран и продемонстрировали им некие электронные платы, заявив, что они от российской ракеты «Орешник». В качестве доказательства заявлялось, что в ракете использовались исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные на протяжении 2004–2014 годов.

Часть компонентов, содержащихся в российских ракетах, была изготовлена на минском заводе «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника».