Войти
Военное обозрение

США получили доступ к обломкам атаковавшей Украину российской ракеты «Орешник»

127
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим дал доступ к обломкам атаковавшей Украину в ночь на 24 мая российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» американцам. Об этом заявил член Комитета по разведке Палаты представителей США Джим Хаймс в ходе брифинга в Киеве.

Американские эксперты получили доступ к обломкам «Орешника» и уже активно их изучают вместе с «украинскими коллегами», заявил Хаймс. Перед экспертами стоит задача понять, какими возможностями обладает российский «Орешник». Другие подробности представитель США не предоставил, лишь заявил, что такими ракетами, способными нести ядерный заряд, Украину якобы не запугать. Польстил, видимо.

Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, является само по себе формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает — теперь обломки этой ракеты находятся в распоряжении у них и у нас. (…)

Ранее в офисе Зеленского собрали представителей европейских стран и продемонстрировали им некие электронные платы, заявив, что они от российской ракеты «Орешник». В качестве доказательства заявлялось, что в ракете использовались исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные на протяжении 2004–2014 годов.

Часть компонентов, содержащихся в российских ракетах, была изготовлена на минском заводе «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника».
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"