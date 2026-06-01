Конгрессмены в США препятствуют проекту линкора класса "Трамп"

TRUMP CLASS
Визуализация нового класса линкоров «TRUMP CLASS», о котором президент США Дональд Трамп объявил во время пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, 22 декабря 2025 года.
Источник изображения: Naval Sea Systems Command

ЦАМТО, 29 мая. Конгрессмены включили в проект бюджета ВМС США на 2027 ф.г. положение, которое может затруднить строительство линкоров класса "Трамп" из-за технологической неготовности вооружений, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, президент США Дональд Трамп лично представил проект новых линкоров и пообещал, что на них будут ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие. Всего он говорил о строительстве 20-25 кораблей такого типа.

"Министр ВМС не вправе заключать договор или иного рода соглашение, которое предусматривает виды работ по строительству первого корабля программы линкоров до даты, когда... засвидетельствует комитетам конгресса по обороне, что системы вооружений, запланированные к размещению на таком головном корабле, находятся на достаточно проработанном уровне технологической готовности", – говорится в документе.

В документе не уточняется, какие именно системы вооружений имеются в виду и что конкретно означает "проработанный уровень технологической готовности". Однако известно, что, например, электромагнитная рельсовая пушка так и не была доработана до нужного уровня.

Работы над ней велись в 2005-2021 годах, но испытания на море так и не провели. В феврале 2025 года согласно одному из ежегодных отчетов о достижениях вооруженных сил, был проведен тестовый выстрел из этой пушки. Однако с тех пор сообщений о ее судьбе не было.

Еще одним вооружением, остающимся под вопросом, является лазерная установка. Изначально в презентации были указаны два лазера мощностью 300 КВт. Однако сегодня действующих разработок такой мощности в распоряжении флота нет. В бюджетной заявке ВМС США на 2027 ф.г. есть запрос на выделение средств на разработку такой установки, убедилось "РИА Новости".

Также до сих пор в разработке находится и гиперзвуковая ракета IRCPS, первый запуск которой с борта корабля ожидается только в 2027 году.

При этом начало строительства первого в серии корабля планируется начать в 2028 ф.г. Стоимость одного линкора оценивается в 17 млрд. долл.

