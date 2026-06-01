Швеция приступила к реализации соглашения о продаже истребителей JAS-39 Gripen E/F Украине

Церемония подписания протокола о намерениях относительно сотрудничества Швеции и Украины в области противовоздушной обороны, в рамках которого планируется приобретение Украиной в перспективе 100-150 шведских истребителей Saab JAS-39E Gripen. Линчёпинг (Швеция), 22.10.2025. На церемонии был представлен первый построенный для ВВС Швеции предсерийный истребитель JAS-39E (серийный номер 39-6002, первый полет 3 декабря 2019 года), который с мая 2025 года используется для испытаний системы управления самолетом с использованием искусственного интеллекта Centaur.
Источник изображения: правительство и министерство обороны Швеции

ЦАМТО, 29 мая. На авиабазе Уппсала (Швеция) 28 мая состоялась совместная пресс-конференция премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и Владимира Зеленского, в ходе которой были объявлены параметры двусторонней сделки в сфере авиации.

Как сообщается в пресс-релизе правительства Швеции, Украина заявила о намерении приобрести первую партию из 20 истребителей JAS-39 Gripen E/F производства шведского концерна Saab, а шведская сторона подтвердила готовность безвозмездно передать 16 машин модификации Gripen C/D в рамках двусторонней военной помощи.

Финансирование закупки первой партии самолетов (до 20 ед. JAS-39 Gripen E/F) планируется осуществить за счет средств европейского механизма Ukraine Support Loan.

Согласно заявлению шведского правительства, Украина намерена направить на эти цели 2,5 млрд. евро из 90-миллиардного займа ЕС, одобренного Европейским советом в декабре 2025 года и официально подтвержденного в апреле 2026 года. Сторонами обозначена целевая дата начала поставок Gripen E/F – 2030 год. Продолжается работа над окончательным оформлением контракта.

Правовой основой для текущего этапа переговоров служит письмо о намерениях, подписанное 22 октября 2025 года в Линчепинге в ходе визита Зеленского на производственный завод Saab. Тем документом стороны зафиксировали возможный объем закупки в диапазоне 100-150 истребителей JAS-39 Gripen E/F в долгосрочной перспективе (10-15 лет). Объявление 28 мая 2026 года является первым конкретным шагом по реализации указанного письма о намерениях.

Параллельно с коммерческой сделкой по Gripen E/F шведская сторона объявила о безвозмездной передаче Украине 16 истребителей JAS-39 Gripen C/D из состава ВВС Швеции. Условием передачи является завершение Украиной процедуры официального оформления контракта на закупку Gripen E/F. Поставка 16 машин модификации C/D запланирована на начало 2027 года после получения необходимых экспортных разрешений. В состав пакета безвозмездной передачи также включено авиационное вооружение: ракеты "воздух-воздух" MBDA Meteor, AIM-120 AMRAAM и ракеты IRIS-T.

Шведское правительство дополнительно заявило о выделении средств на восполнение боеспособности национальных ВВС за счет замены передаваемых самолетов. Подготовка украинских летчиков и технического персонала на JAS-39 Gripen уже ведется и будет расширена осенью 2026 года.

На текущий момент Saab располагает мощностями по производству около 12 ед. JAS-39E/F в год с декларируемой целью выйти на показатель 20-30 машин ежегодно в течение 2-3 лет. В рамках расширения производственной базы компания рассматривает возможность организации дополнительных сборочных линий, в том числе в Канаде (совместно с Bombardier) и потенциально на территории самой Украины.

Генеральный директор Saab Микаэль Юханссон подтвердил, что на момент публикации официального заявления контракт с Украиной не подписан и заказ не размещен.

Долгосрочная программа военно-технического сотрудничества предусматривает поставку Украине 100-150 истребителей JAS-39 Gripen E/F. Украинская сторона рассматривает возможность организации лицензионного производства компонентов и финальной сборки самолетов на национальных предприятиях, начиная с 2033 года.

